Ex-Prinz Andrew: Vom Palast in die "Bruchbude" verbannt

Andrew Mountbatten Windsor (65) steht vor einem drastischen Tapetenwechsel: Der Royal soll im kommenden Jahr seine langjährige Heimat Royal Lodge verlassen und in ein deutlich kleineres Haus auf dem Anwesen von König Charles III. (77) in Sandringham umziehen. Statt der 31 Zimmer seines bisherigen, rund 40 Millionen Dollar (etwa 34 Millionen Euro) teuren Domizils wartet auf ihn nun Marsh Farm, ein einsamer Hof. Insider beschreiben das künftige Zuhause gegenüber dem Magazin OK! als "schuhkartongroße Bruchbude" und berichten von einem Gebäude, das leer, abgewohnt und alles andere als ein Palast sei. Während sich in der Royal Lodge angeblich schon die Umzugskartons stapeln und die Räume als "absolutes Chaos" bezeichnet werden, dränge Charles den nicht näher genannten Insidern zufolge auf einen schnellen Auszug seines Bruders. Gründe für die Räumung seien unter anderem, dass Andrew auf dem Anwesen zu einem sehr niedrigen "Peppercorn"-Preis lebe, was in der Vergangenheit immer wieder Kritik hervorrief – insbesondere, nachdem dem Ex-Prinzen Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) nachgewiesen wurden.

Der Neustart hat es in sich. Marsh Farm ist derzeit unbewohnt und weder möbliert noch gemütlich. Laut OK! benötigt das Anwesen dringend eine Rundum-Erneuerung. Ein Palast-Insider schilderte dem Magazin: "Andrew wurde informiert, dass Marsh Farm sein nächstes Zuhause sein wird, aber es braucht umfangreiche Renovierungen, bevor sich dort jemand wohlfühlen kann." Luxus-Modernisierungen soll es dennoch nicht geben, denn Charles wolle den Umzug rasch über die Bühne bringen. Dazu passt, dass die Gegend kürzlich in eine erweiterte Flugverbotszone aufgenommen wurde, was auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen hinweist. Gleichzeitig heißt es aus Palastkreisen, es handle sich nur um eine Zwischenlösung, wie OK! berichtet. Langfristig werden etwa Ziele im Nahen Osten als mögliche neue Adresse gehandelt.

Der geplante Umzug hat auch Folgen für Andrews Privatleben: Seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66), die 2008 in die Royal Lodge eingezogen ist und seither mit ihm unter einem Dach lebt, soll sich angesichts der Räumung ebenfalls nach einem eigenen Zuhause umsehen. Freunde des früheren Paares beschreiben die Royal Lodge seit Jahren als eine Art familiären Rückzugsort, in dem trotz aller Turbulenzen ein enges Band zwischen den beiden erhalten geblieben sei. In Interviews hatte Sarah mehrfach betont, wie sehr sie das Zusammenleben in Windsor schätze und wie wichtig ihr die vertraute Umgebung für die Familie sei. Dass Andrew nun in eine deutlich einfachere, abgelegene Unterkunft wechselt, markiert nicht nur räumlich einen Einschnitt: Es ist auch das Ende eines gemeinsamen Alltags, der einst mit dem Einzug von Sarah in die Royal Lodge begonnen hatte und für beide über viele Jahre eine feste Konstante im Hintergrund des royalen Lebens war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images König Charles und Prinz Andrew

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London