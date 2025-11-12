Fan-Liebe: So lernte HandOfBlood Freundin Tamina kennen

Seit etwa einem Jahrzehnt sind Max Knabe alias HandOfBlood (33) und Freundin Tamina, besser bekannt als Mienah, ein eingespieltes Team. Zwar zeigen sie sich im Netz und auf Events auch manchmal gemeinsam, halten ihre Beziehung sonst aber eher aus der Öffentlichkeit heraus. Da wurden auch die Kollegen neugierig. Kurz nach Start des "Minecraft"-Events "Craft Attack" hakte Elias Nerlich (27) in einem Twitch-Stream mal nach, wie die beiden sich eigentlich kennengelernt haben. "Ich bin tatsächlich in ihren Twitch-Chat – ich war Fan, ich war Viewer. Sie hat einen Viewer gedatet", meint Hänno mit gewohnt trockenem Humor. Auch Mienah scherzt: "Er wollte mich nur wegen meines Geldes und dem Fame – bei den 30 Viewern, die ich damals hatte."

Aber aus der Fan-Bekanntschaft wurde offenbar echte Liebe. Heute leben Mienah und Hänno sogar zusammen. Beim Streaming, und so auch bei "Craft Attack", backt aber jeder seine eigenen Brötchen: Die Streaming-Zimmer werden strikt getrennt. "Max ist im Büro gerade, ein paar Kilometer entfernt, und ich bin zu Hause", erklärt die Streamerin auf Elias' Nachfrage. Der findet dieses Arbeitsarrangement richtig gut. Bleibt die Frage, wie Hänno am Ende tatsächlich Mienahs Herz eroberte. Das erzählte der Twitch-Star schon bei anderer Gelegenheit im Stream: In ihrem Livestream konnten die Zuschauer sich damals Songs wünschen und der 33-Jährige wünschte sich einen extremen Death-Metal-Song, der dann abgespielt wurde. Weil das Mienah so in Erinnerung blieb, schrieb sie ihm bei X, damals noch Twitter.

Sowohl Hänno als auch Mienah gehören zur absoluten A-Liga der deutschen Streamer-Szene. Tamina ist seit 2015 auf Twitch aktiv und unterhält ihre Fans nicht nur mit Gaming, sondern auch mit entspannten Just-Chatting-Runden. Aber auch als Unternehmerin ist die Creatorin erfolgreich: Sie zog ihr eigenes Modelabel girlcave auf und hostet den Podcast "Offchat". Hänno steht seiner Freundin aber in nichts nach. Er ist mit fast drei Millionen Abonnenten auf YouTube und 1,5 Millionen Followern auf Twitch einer der größten Content Creator Deutschlands. Erst vor wenigen Tagen erhielt er die Auszeichnung als "Creator des Jahres" bei den VideoDays. Zudem ist er mit der Eintracht Spandau als E-Sportler aktiv und initiierte große Events wie die Influencer Darts WM.

Anzeige Anzeige

Instagram / handiofiblood HandOfBlood und Mienah, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mienah HandOfBlood und Mienah bei den Stream Awards 2024

Anzeige Anzeige

DanielxLakomski / IMAGO / mix1 HandOfBlood bei der Influencer Darts WM 2025