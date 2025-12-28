Doch getrennt? Edith Stehfest kuschelt mit anderem Mann

Edith Stehfests (30) Liebesleben gibt ihren Fans momentan Rätsel auf. Wenige Wochen nachdem sie ihre Beziehung mit Jacob Karl öffentlich gemacht hatte, zeigt sie sich nun in ihrer Instagram-Story sehr vertraut mit einem anderen. Auf den Fotos sitzt die TV-Bekanntheit auf dem Schoß eines Mannes, der seinen Arm um sie gelegt hat. Ein zweiter Schnappschuss zeigt die Szene aus einem anderen Blickwinkel. Ein Blick auf das Profil des Mystery Man verrät, dass er Damian Beyert heißt und 1997 geboren wurde. In welcher Verbindung er zu dem Realitystar steht, verraten die beiden allerdings nicht.

Nach einigen Spekulationen hatte Edith Jacob im November als ihren "neuen Freund" bezeichnet. Sie betonten im Netz immer wieder ihre Verbindung, und ein "E" für Edith zierte sein Profil. Doch kurze Zeit später waren alle Hinweise auf ihre Romanze erloschen. Mitte Dezember setzte Jacob seinen Fokus stattdessen auf Fitness und persönliche Entwicklung. Von seiner neuen Liebe war keine Rede mehr.

Parallel erlebte Edith ein Drama um ihren Ex-Partner Eric Stehfest (36) und die gemeinsamen Kinder. Die Influencerin behauptete im Herbst, dass sie Gewalt in ihrer Beziehung erlebt habe und er die Kinder von ihr fernhalte. Kurz darauf meldete sich der Realitystar und betonte: "Es ist mehr als unfair, jetzt Lügen zu verbreiten." Obendrein ließ er durchblicken, dass er sich bei der Betreuung ihres Nachwuchses streng an die Angaben des Jugendamts halte.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest und Damian Beyert, Dezember 2025

Imago Edith Stehfest, 2025

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020