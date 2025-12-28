Cedric Beidinger und Eliza rasieren ihrem Baby die Haare ab

Cedric Beidinger (32) und Eliza Klenner feiern einen wichtigen Meilenstein: Zum ersten Mal schneiden sie ihrem Baby die Haare. "Leni ist jetzt drei Monate alt, und ich rasiere ihr jetzt die Haare ab", erzählt die Dreifachmutter in einem Instagram-Video. Ihre Tochter habe zwar an einigen Stellen Haare, doch sei an anderen Stellen kahl. "Das sieht ja voll komisch aus", findet Eliza. Kurzerhand greifen die stolzen Eltern deshalb zum Rasierer. Sie seien sich bewusst, dass dies eine kontroverse Entscheidung sein könnte. Die Blondine scherzt, dass sie bald den Titel "Rabenmutter des Jahres" erhalten werde.

Tatsächlich wird die Aktion in den Kommentaren unterschiedlich bewertet. Eine Userin warnt: "Das sollte man nicht machen und es wird auch davon abgeraten. Zum einen, weil das Verletzungsrisiko so hoch ist [...] bei dieser dünnen, zarten Haut auf dem Kopf." Andere merken an, dass das Haarwachstum nach dem Rasieren nicht unbedingt besser laufen wird. Doch eine weitere Followerin gibt Entwarnung: "Ich hab das bei meiner Tochter auch gemacht. Ihr seid tolle Eltern!"

Eliza und Cedric teilen ihren Alltag als fünfköpfige Familie gerne mit ihren Fans. Auch in einem Promiflash-Interview gaben die zwei einige Details preis. Die Influencerin verriet dabei, dass sie mit Tochter Leni deutlich entspannter sei als bei ihren älteren Kindern. Noch dazu seien die Geschwister total vernarrt in das Baby. "Man muss auch sagen, sie hat eine ganz tolle Schwester, die Lilli. Die ist zehn Jahre alt, und die kümmert sich halt supertoll um Leni", schwärmte Eliza.

Anzeige Anzeige

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit Leni

Anzeige Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, April 2025