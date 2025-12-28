Intim-Beichte: Bianca Heinicke hat vor Timothy keine Scham

Bianca Heinicke (32) hat in einem neuen Podcast ganz offen über intime Grenzen gesprochen – und die sind bei ihr überraschend weit gesteckt. In der SWR3-Sendung "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" von Autor Leon Windscheid erzählte die Influencerin aus Köln, wie sie mit ihrem Partner Timothy Hill (30) privat umgeht und was für sie in der Liebe gar nicht geht. Die Antwort fiel deutlicher aus, als viele erwartet hätten: Sie schäme sich für nichts, weder im Alltag noch in der Beziehung. "Ich bin unfassbar ehrlich, unfassbar reflektiert und habe unfassbar viel über mich und mein Leben gelernt", erklärt die 32-Jährige selbstbewusst. Auf Leons direkte Nachfrage, ob sie und Timothy voreinander im Bett pupsen, sagte Bianca ohne Umschweife: "Ja".

Im Gespräch führt Bianca aus, warum ihr das Thema so wichtig ist. Sie halte es für unsinnig, natürliche Körperfunktionen zu tabuisieren, und betont, dass sie gesellschaftliche Regeln kenne, aber nicht verinnerliche, wenn sie Nähe verhindern. "Wir schämen uns so oft für Dinge, die völlig natürlich sind. Warum soll ich mich dafür schämen, wenn Luft aus meinem Körper kommt?", so Bianca. Diese Haltung überträgt sie auf alle Bereiche der Partnerschaft. Für sie undenkbar: eine Beziehung, in der sie sich im Bad verstellen müsste. "Es wäre absolut gar nichts für mich, wenn ich vor meinem Partner nicht groß machen könnte", erklärt die Kölnerin.

Bianca hat in den letzten Monaten öfter gezeigt, dass sie sich in der Öffentlichkeit bewusst unverstellt präsentiert. Bei einem großen TV-Event erschien sie ohne Make-up und nahm sowohl Lob als auch Kritik hin, ohne ihren Kurs zu ändern. Wer ihr länger folgt, kennt diese Mischung aus Direktheit und Reflexion: Die Unternehmerin spricht offen über Grenzen, schützt aber ihr aktuelles Privatleben stärker als früher. Im Vergleich zu ihrer Beziehung mit Ex-Partner Julian Claßen (32), mit dem sie die gemeinsamen Kinder Lio und Emily hat, scheint sie mit Timothy eine völlig neue Form der Intimität gefunden zu haben. Während ihre frühere Partnerschaft stark von der Öffentlichkeit geprägt war und beide als Paar ständig im Rampenlicht standen, lebt sie heute bewusster und authentischer. Freunde beschreiben, dass ihr Humor in kleinen Momenten aufblitzt, etwa wenn sie Alltagsroutinen mit einem Augenzwinkern kommentiert. Nähe, sagt die Influencerin, entstehe für sie vor allem dort, wo man nichts vorspielen muss.

Anzeige Anzeige

Imago Bianca Heinicke, August 2025

Anzeige Anzeige

Imago Timothy Hill und Bianca Heinicke bei der Goldenen Henne, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Bianca Heinicke bei der Bambi-Verleihung 2025 in München