Romantik pur: Prinz Harry und Meghan verfilmen Bestseller

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben sich einen neuen Traum erfüllt und steigen als Produzenten in das lukrative Geschäft der romantischen Komödien ein. Das Ehepaar hat sich laut Deadline die Filmrechte an Jasmine Guillorys Bestseller-Roman "The Wedding Date" gesichert und wird diesen für Netflix in einen verführerischen Liebesfilm verwandeln. Ihre Produktionsfirma Archewell Productions wird den Film gemeinsam mit dem Streaming-Giganten realisieren. Während Harry und Meghan noch zum Projekt schweigen, hat die Drehbuchautorin Tracy Oliver schon ihre Freude ausgedrückt. "Ich habe dieses Buch schon immer geliebt, und als eine meiner langjährigen Freundinnen aus der Filmschule mich anrief, um mit ihr daran zusammenzuarbeiten, habe ich die Gelegenheit sofort ergriffen, es zu adaptieren", schwärmte sie auf Instagram. Tracy schrieb mit der Komödie "Girls Trip" Filmgeschichte, als erstmals ein von einer schwarzen Autorin verfasstes Drehbuch weltweit mehr als 100 Millionen Dollar (rund 85 Millionen Euro) einspielte.

"The Wedding Date" erzählt die bezaubernde Geschichte von Alexa Monroe, die sich in einem Fahrstuhl mit dem charmanten Drew Nichols wiederfindet und spontan zustimmt, ihn zu einer Hochzeit zu begleiten. Die Handlung verspricht alle Zutaten für einen perfekten Wohlfühlfilm: unerwartete Begegnungen, falsche Dates, die zu echter Liebe werden, und jede Menge Herzklopfen. Autorin Jasmine zeigte sich begeistert davon, mit Netflix, Tracy und "dem Herzog und der Herzogin von Sussex" zusammenzuarbeiten. Ein Starttermin für "The Wedding Date" wurde noch nicht bekannt gegeben. Meghan bringt ihre Erfahrung aus der Entertainment-Welt ein, schließlich stand die ehemalige "Suits"-Darstellerin sieben Staffeln lang vor der Kamera. Im November 2025 kehrte sie für einen Cameo als sie selbst im Amazon-MGM-Projekt "Close Personal Friends" ans Set zurück, vor der Kamera wird sie bei "The Wedding Date" aber wohl nicht auftreten.

Die Zusammenarbeit zwischen den Sussexes und Netflix entwickelt sich zu einer wahren Goldgrube! Nach dem enormen Erfolg ihrer Dokumentarserie "Harry & Meghan" aus dem Jahr 2022 haben das Paar und der Streaming-Riese ihre Partnerschaft im August 2025 zu einem mehrjährigen First-Look-Deal ausgeweitet. "The Wedding Date" wird einer ihrer ersten Spielfilme sein, die in Produktion gehen – ein mutiger Schritt in unbekanntes Terrain. Privat gelten die beiden als eingeschworenes Team: In Interviews betonen sie regelmäßig, wie wichtig ihnen gemeinsame Projekte sind, die ihre Werte spiegeln. Freunde beschreiben ihre Arbeitsdynamik als pragmatisch und humorvoll – Meghan als strukturierte Ideengeberin, Harry als verbindender Netzwerker. Diese Mischung dürfte auch der neuen Romcom den besonderen Archewell-Stempel verleihen.

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "One805LIVE!"-Charity-Konzert, September 2025

Getty Images Meghan Markle: Netflix zeigt den Trailer zu "With Love, Meghan" in Los Angeles, 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024