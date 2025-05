Influencer Darts WM 2025: Dieses Team kämpft sich zum Sieg

Am Freitag ging die Influencer Darts WM in Berlin ein drittes Mal über die Bühne. Wie die Eindrücke bei Instagram zeigen, war die Stimmung riesig und die Matches spannend. Aber wer konnte den Pokal in diesem Jahr mit nach Hause nehmen? Titelverteidiger waren die Streamer Brammen und Powlster. Das Duo schaffte es diesmal aber nicht in die letzte Runde. Stattdessen stehen sich Gastgeber HandOfBlood (32) und Team-Partner Dimi sowie Twitch-Star Gnu (35) und YouTuber CrispyRob (30) gegenüber. Die Oberhand hatten aber Hänno und Dimi und konnten in einem spannenden letzten Duell den Sieg einfahren. Vor allem für Hänno dürfte das ein besonderer Moment gewesen sein, denn als Show-Erfinder nahm er das erste Mal selbst teil.

Allerdings war der ganze Abend gespickt mit besonderen Momenten. Für einen sorgte unter anderem Jasmin Sibel, im Netz bekannt als Gnu. Sie schaffte es im Halbfinale nicht nur, mit den Darts die höchsten Zahlen zu treffen – ihr dritter Wurf traf genau ins Bull's Eye und sicherte ihr und Rob so den Einzug ins Finale. Scheint, als hätte sich ihre Vorbereitung ausgezahlt. Nur wenige Tage zuvor verriet sie Promiflash beim Deutschen Computerspielpreis: "Ich habe fleißig geübt. Ich habe mir auch eine Dartscheibe aufgehängt. Es ist immer schwierig, alle sagen immer, sie können nichts, und am Ende sind sie diejenigen, die Einsen schreiben."

Die Influencer Darts WM wurde 2023 von HandOfBlood ins Leben gerufen und stellt einen Gegenentwurf zu Formaten wie der Promi-Darts WM dar. Die Show erfreut sich großer Beliebtheit und wurde zu einem Event, das jährlich wiederholt wird. Im ersten Jahr gewannen Marcel Scorpion und Aria Addams (27), im Jahr darauf Brammen und Powlster. Und die harte Arbeit hinter den Kulissen zahlte sich aus. Nicht nur, dass die Zuschauerränge augenscheinlich ausverkauft waren – vergangenes Jahr bekam die Veranstaltung sogar einen Preis bei den Stream Awards. Hänno durfte eine Auszeichnung in der Kategorie "Bestes eintägiges Event" entgegennehmen.

Instagram / jasmingnu CrispyRob und Gnu bei der Influencer Darts WM 2025

Instagram / handiofiblood HandOfBlood im September 2023

