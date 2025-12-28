Welche "Mormon Wives" kehren für die vierte Staffel zurück?

Bei "The Secret Lives of Mormon Wives" knistert es weiter – und Staffel vier ist bereits bestellt. Wer ist dabei, wer zögert? Laut Us Weekly sind Jessi Ngatikaura, Taylor Frankie Paul, Layla Taylor und Miranda McWhorter eingeplant, während die Kameras weiterhin in Utah und darüber hinaus laufen. Mikayla Matthews und Mayci Neeley machen nach ihren jüngsten Baby-News ebenfalls weiter. Unklar bleibt, wie groß Taylors Part ausfällt, denn sie stand parallel für die US-Version der Bachelorette vor der Kamera. Demi Engemann denkt noch über ihre Rückkehr nach, Whitney Leavitt und Jen Affleck sind nach TV-Abstechern inzwischen in Los Angeles und New York unterwegs.

Hinter den Kulissen arbeitet die Produktion die Eskalationen der vergangenen Staffeln auf: Jessi und Jordan Ngatikaura geben ihrer Ehe nach einem turbulenten Finale eine weitere Chance, inklusive Nachwehen aus dem "Vanderpump Villa"-Crossover mit Marciano Brunette. Miranda McWhorter ist wieder Thema, nachdem Ex Chase McWhorter zuletzt mit Taylor gesehen wurde. Layla Taylor zeigt ihr neues Liebesglück mit Mason McWhorter. Mikayla Matthews und Ehemann Jace Terry feiern Baby Nummer vier, Mayci Neeley und Ehemann Jacob ihr drittes Kind – beide Influencerinnen bleiben dem Format erhalten. Taylor ist gesetzt, doch die Gewichtung ihres Plots entscheidet sich erst mit dem Timing von "Die Bachelorette". Für Jen steht ein mögliches Spin-off in Los Angeles im Raum, bestätigt ist das jedoch nicht. Bei Whitney ist der Status nach ihrem Abstecher zu "Chicago" am Broadway offen.

Demi erklärte ihren Zwiespalt ausführlich gegenüber dem Magazin People: "Ich habe wunderbare Erfahrungen mit der Show gemacht. Es gab Momente, die ich nicht geschätzt habe und in denen es sich nicht passend anfühlte", sagte sie. "Es ist definitiv etwas, das ich in Erwägung ziehe. Ich wäge alle Optionen ab und brauche wohl noch etwas Zeit, um zu entscheiden, was für mich künftig das Beste ist." Gerüchte über eine Nicht-Einladung wies die Influencerin zurück: "Die Tür steht sperrangelweit offen und ich bin willkommen zurück", so Demi. Whitney, die für "Dancing With the Stars" nach Los Angeles zog und später für "Chicago" nach New York, und Jen, die ebenfalls nach Los Angeles wechselte, bauen derweil ihr Leben fern der Utah-Base auf. Die Influencerinnen, die privat oft eng vernetzt sind, pflegen ihre Freundschaften und Grenzen nun über Städte hinweg – und testen, wie sich Loyalitäten, Familienalltag und TV-Rhythmus miteinander vertragen.

IMAGO / Newscom / AdMedia, IMAGO / Cover-Images Jessi Ngatikaura und Demi Engemann

Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

IMAGO / ZUMA Press Wire Jessi Ngatikaura, "The Secret Lives of Mormon Wives"-Star

