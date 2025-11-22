HandOfBlood gründet eigenes Plattenlabel für Heavy Metal

HandOfBlood (33) ist Streamer, Content Creator und jetzt auch Plattenboss. Das verkündet er seiner Community in einem YouTube-Video. Das Label trägt den Namen Corrupted Blood Records, ist für Metal-Bands und für den Twitch-Star offenbar eine echte Herzensangelegenheit. Denn er ist selbst seit Jahren eingefleischter Heavy-Metal-Fan. Mit dem Label verfolgt Hänno einen ganz konkreten Plan. "Wir brauchen uns nicht damit rumschlagen, dass ein großes Metal-Label vorgibt: Nö, so machen wir das schon immer und so wird's weitergemacht. Wir können selbstbestimmt auftreten und vielleicht auch ein Stück weit das Rad neu erfinden [...]", meint er in dem Video. Er wolle vor allem kleinen Gruppen eine Chance geben: "Es gibt so viele krasse Bands, die in diesem Verdrängungsmarkt – man hat ja als Ottonormalverbraucher am Tag nur eine gewisse Anzahl an Minuten, um Musik zu hören [...]. Das ist schwer für kleine Bands, da irgendwie rauszukommen. Wir wollen jungen, geilen Bands helfen, sich bei diesem Kampf durchzuboxen."

Hänno habe zudem das Privileg, in der Szene gut vernetzt zu sein, was ihm viele Möglichkeiten für Projekte eröffne. Er wolle seine Zuschauer nun aber nicht in jedem Video Werbung oder Placements für die Bands, die bei ihm unter Vertrag sind, vor die Nase setzen. Vielmehr plane er, die Gruppen gezielt bei passenden Events vorzustellen. Als Beispiel nennt er seine Zockerbus-Tour in diesem Jahr, die bei einem großen Festival endete. "In Zukunft wäre da natürlich irgendwie eine Band von uns dabei – ob das ein random Gig ist auf dem Festival-Ground oder die haben da vielleicht wirklich einen Auftritt und wir besuchen sie mit der Kamera. [...] Aber auch wenn eine Band in Berlin zu Besuch ist und vielleicht einen Konzertauftritt hat, vielleicht schauen wir da mal vorbei, wenn sie proben, vielleicht besuchen sie mich auch mal überraschend", erklärt der 33-Jährige.

Was Hänno bei seinem Projekt helfen wird, sind sicherlich auch Freundschaften mit bereits bestehenden Bands. Beispielsweise kennt er die Jungs der deutschen Metalcore-Band Electric Callboy. Bei denen durfte er sogar im Musikvideo zu "MC Thunder" auftreten. In nächster Zeit werden die Bands, die bisher schon Verträge unterschrieben haben, bekannt gegeben. 2026 soll es dann richtig losgehen. Im Herbst nächsten Jahres werden Hänno und Corrupted Blood Records ein großes Metal-Event in Berlin-Spandau auf die Beine stellen. Fünf Bands sind angekündigt, dabei sind aber nicht nur die hauseigenen, sondern laut dem Streamer auch bekannte Künstler von außerhalb.

Anzeige Anzeige

Instagram / handiofiblood HandOfBlood im September 2023

Anzeige Anzeige

DanielxLakomski / IMAGO / mix1 HandOfBlood bei der Influencer Darts WM 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / handiofiblood HandOfBlood, deutscher Streamer