Kurz vor seinem Geburtstag: Peter Sattmann ist verstorben

Trauer in der Kulturwelt: Peter Sattmann ist am ersten Weihnachtstag verstorben. Dies bestätigte ein Sprecher der Agentur Tom Produkt der dpa. Der Schauspieler wurde 77 Jahre alt und hätte nur einen Tag später seinen 78. Geburtstag gefeiert. Bekannt aus Film, Fernsehen und Theater, prägte er über Jahrzehnte die deutsche Unterhaltungslandschaft und hinterlässt ein Werk, das weit über 180 Rollen umfasst. Freunde, Kolleginnen und Familie nehmen Abschied von einem Künstler, dessen Präsenz Publikum und Partner gleichermaßen berührte.

Peter absolvierte seine Ausbildung an der Neuen Schauspielschule München und startete in den 1970er-Jahren auf renommierten Bühnen in Göttingen, Stuttgart und Bochum. Seine Vielseitigkeit zeigte er von Beginn an: Er brillierte in klassischen Stoffen ebenso wie in modernen Stücken und wechselte souverän zwischen Bühne, Kino und TV. Einem Millionenpublikum wurde er durch zahlreiche Fernsehproduktionen und Reihen wie dem Tatort vertraut. Außerdem hatte er unter anderem prominente Rollen in "Jenseits von Blau", "Von Gewalt keine Rede" und "Die Erfinderbraut".

Doch Peter stand nicht nur vor der Kamera: Er schrieb Theatertexte, führte Regie und arbeitete als Musiker. In seiner 2019 veröffentlichten Autobiografie "Mein Leben ist kein Drehbuch – Zeitpfeiler" blickte er offen auf Stationen seines Lebens zurück und gewährte private Einblicke. Privat war der gebürtige Sachse mehrfach verheiratet und hinterlässt mehrere Kinder. Aus einer früheren Beziehung stammt seine Tochter Katrin. Zudem verband ihn in den 1990er-Jahren eine langjährige Partnerschaft mit Katja Riemann (62), mit der er eine gemeinsame Tochter hat, die heute auch im Film- und Kulturbereich tätig ist.

Imago Peter Sattmann, Schauspieler

Imago Peter Sattmann, Filmstar

Imago Katja Riemann, Peter Sattmann und Tochter Paula bei der Premiere von "Bergkristall" in München

