In 2025: Das waren die überraschendsten Promi-Trennungen

Trennungs-Erdbeben in Hollywood: 2025 zerbrachen gleich mehrere Langzeitlieben – und das oft völlig überraschend. Nicole Kidman (58) reichte Ende September in Los Angeles nach 19 Ehejahren die Scheidung von Keith Urban (58) ein. Katy Perry (41) und Orlando Bloom (48) verkündeten im Juli ihr Liebes-Aus und wollen sich fortan gemeinsam um Tochter Daisy kümmern. Zeitgleich überraschte die Sängerin mit einer neuen Liaison: Sie ist nun mit dem früheren kanadischen Premier Justin Trudeau (54) zusammen. Jessica Alba (44) und Cash Warren (46) gaben im Januar ihre Trennung bekannt, während Denise Richards (54) und Aaron Phypers in einem erbitterten Rosenkrieg vor Gericht stehen. Auch Amy Schumer (44) und Chris Fischer trennten sich im Dezember, Sydney Sweeney (28) löste ihre Verlobung mit Jonathan Davino, Jessica Simpson (45) lebt getrennt von Eric Johnson (46) – und Lori Loughlin (61) sowie Mossimo Giannulli (62) gehen nach Jahrzehnten getrennte Wege.

Hinter den nüchternen Statements liegen Monate der Spannungen. Bei Nicole und Keith hieß es, das Paar habe schon länger getrennt gelebt; sie sprach laut Quellen von People von einem unausweichlichen Schritt, während er Berichten zufolge mit den Folgen ringt. Bei Katy und Orlando bestätigten Sprecher gegenüber dem Magazin, man habe die Beziehung seit Monaten in Richtung Co-Parenting verschoben: "Sie werden weiterhin als Familie zu sehen sein, denn ihre gemeinsame Priorität ist – und bleibt – ihre Tochter." Jessica teilte auf Instagram, man gehe "mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt" auseinander und bleibe durch die drei Kinder verbunden. Ganz anders der Ton bei Denise: Laut Fox News Digital bekam sie eine dauerhafte einstweilige Verfügung, nachdem Aaron in Gerichtsdokumenten selbst seine finanzielle Notlage geschildert hatte. Amy schrieb trocken im Netz, man habe "die schwierige Entscheidung" getroffen und konzentriere sich auf Sohn Gene. Sydney bestätigte in Interviews, sie sei "genau da, wo sie sein wolle" – bei der Arbeit. Jessica erklärte, sie und Eric lebten getrennt und stellten die Kinder an erste Stelle. Lori ließ über ihre Sprecherin ausrichten, dass sie und Mossimo getrennt wohnen, ohne rechtliche Schritte.

Abseits der Schlagzeilen zeigt sich, wie unterschiedlich die Stars in privaten Rückzugsorten Halt finden. Nicole verbringt viel Zeit mit den Töchtern Sunday und Faith und meidet große Auftritte, wenn es um Privates geht. Keith sucht Nähe zu langjährigen Freunden aus dem Musikbusiness, die ihn schon vor seiner Ehe kannten. Katy pflegt ihren Familienalltag rund um Daisy und teilt Momente nur dosiert mit der Öffentlichkeit, während Orlando nach der Trennung Reisen mit Freunden unternahm. Jessica ist für ihre Kinder eine konstante Anlaufstelle und tauscht sich eng mit Cash über Routinen aus. Denise stützt sich inmitten der juristischen Auseinandersetzungen auf ihr Umfeld. Amy verbringt freie Tage gern im kleinen Kreis, weit weg von Galas. Sydney tankt Energie im Freundeskreis, den sie schon vor ihrem Karriereboom hatte. Jessica sucht Ruhephasen mit den drei Kindern, und Lori hält Kontakt zu ihren erwachsenen Töchtern Bella und Olivia – ein Familiennetz, das auch ohne gemeinsamen Haushalt bleibt.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Getty Images Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom

Imago Cash Warren und Jessica Alba im November 2024