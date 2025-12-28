Nach Knie-OP: Romina Palm gibt Update zu ihren Schmerzen

Romina Palm (26) meldet sich direkt aus dem Krankenhaus. Nachdem sie sich durch einen Unfall beim Skifahren einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, wurde die Influencerin schnell operiert. Aus dem Klinikbett berichtet sie nun, wie es ihr nach dem Eingriff geht. "Bis jetzt geht es. Ich merke, wie die Schmerzen langsam stärker werden", sagt sie in ihrer Instagram-Story. Auf einer Skala von eins bis zehn sei sie inzwischen bei vier. "Aber das ist auch immer noch sehr aushaltbar", erklärt die Verlobte von Christian Wolf (30). Später am Abend stiegen die Schmerzen jedoch auf eine Sieben.

Besonders fies sei der permanente Druck im Knie: "Es tut nicht richtig weh, sondern es ist einfach super unangenehm im Knie, weil da so ein enormer Druck die ganze Zeit drauf ist." Die Influencerin soll das Bein konsequent strecken und den Quadrizeps aktivieren. Allerdings hat Romina dabei eine mentale Hürde. Schließlich ist das Bein verletzt und frisch operiert. Trotz des Eingriffs darf die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit schon morgen das Krankenhaus verlassen.

Den Kreuzbandriss zog sich Romina am zweiten Weihnachtsfeiertag zu. Zusammen mit ihrem Partner Christian und einigen Freunden war sie in Österreich auf der Piste. Doch schon in der ersten Abfahrt stürzte die 26-Jährige heftig und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Schon vor zehn Jahren passierte ihr ein ähnliches Unglück, sodass die Beauty sich ihr Schicksal ausmalen konnte. "Direkt als ich gestürzt bin, habe ich gesagt, dass es das Kreuzband ist", offenbarte sie auf Social Media.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Dezember 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Hazel im Krankenhaus

