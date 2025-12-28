Sarah Connors Kids wachsen alle zweisprachig auf

Sarah Connor (45) hat ihren Fans jetzt einen seltenen Einblick in den Alltag mit ihren vier Kindern gegeben. In einer Instagram-Fragerunde in ihrer Story verriet die Sängerin, dass alle ihre Kids zweisprachig aufgewachsen sind. Von klein auf besuchten sie internationale Schulen, sprechen zu Hause und unterwegs Deutsch und Englisch und wechseln dabei ganz selbstverständlich zwischen den beiden Sprachen hin und her.

In der Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob die Kinder wirklich alle beide Sprachen beherrschen. Sarah bestätigte das und schrieb: "Ja! Alle sind von Anfang an in internationalen Schulen. Darum mixen sie manchmal Deutsch und Englisch." Die Musikerin erklärte weiter, dass der Sprach-Mix bei Summer (19) am stärksten sei. "Bei Summie hört man es oft. Sie hat auch 2 Jahre in England gelebt. Sie fühlt sich auf Englisch wohler als auf Deutsch."

Sarah gibt ihren Fans auf Instagram immer wieder kleine Einblicke in ihr Familienleben, ohne dabei zu privat zu werden. Manchmal zeigt die Vierfach-Mama gemeinsame Momente mit den Kindern und nimmt die Follower so ein Stück mit in ihren Alltag. Gleichzeitig achtet sie darauf, die Privatsphäre der Kinder zu schützen und teilt nur ausgewählte Ausschnitte – etwa solche, die wie jetzt ihre besondere sprachliche Begabung zeigen.

Imago Sarah Connor bei der Live-Aufzeichnung von 3nach9 in Bremen am 23.05.2025

Instagram / summerterenzi Sarah Connor mit ihrer Tochter Summer

Instagram / sarahconnor Sarah Connor mit ihrem Sohn Jax, Dezember 2022