Susan Boyle singt Geburtstagsgruß für Timothée Chalamet

Timothée Chalamet (30) hat zu seinem 30. Geburtstag eine ganz besondere Überraschung aus Schottland bekommen: Susan Boyle (64) schickte dem Hollywoodstar ein liebevolles Ständchen per Instagram-Video. In dem 23 Sekunden kurzen Clip sitzt die Sängerin in einem blauen Hoodie, den Timothée ihr zur Veröffentlichung seines neuen Films "Marty Supreme" geschenkt hatte, und singt "Happy Birthday", bevor sie ihm einen Handkuss zuwirft. Anschließend wendet sie sich direkt an den Dune-Star: "Timothée, ich wünsche dir einen wunderschönen 30. Geburtstag. Alles Gute, liebe Grüße, Susan." Das Video wurde am Tag nach seinem runden Geburtstag geteilt und markiert einen weiteren süßen Moment der noch jungen Freundschaft zwischen dem Schauspieler und dem Musikliebling.

Entstanden ist diese Verbindung, als Timothée während der Promo-Tour in Großbritannien über Susan ins Schwärmen geriet. In einem Interview mit BBC News suchte er nach britischen Persönlichkeiten, die eine spezielle "Marty Supreme"-Jacke verdient hätten, und nannte neben David (50) und Victoria Beckham (51) sowie Formel-1-Star Lewis Hamilton (40) überraschend auch Susan. Er erinnerte sich an ihren berühmten Auftritt bei "Britain’s Got Talent" 2009 und sagte: "Wer war davon nicht bewegt? Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen." Susan rührte mit ihrer Interpretation von "I Dreamed A Dream" aus Les Misérables die Jury und das Publikum zu Tränen. Die Schottin reagierte daraufhin auf Instagram, bedankte sich bei Timothée für seine lieben Worte und schrieb, diese Anerkennung viele Jahre nach ihrem Casting-Auftritt berühre sie sehr. Kurz darauf bestätigte sie gegenüber der BBC, dass die Filmjacke angekommen sei und "wie angegossen" passe.

Timothée teilte das Geburtstagsvideo stolz in seiner Instagram-Story und versah es mit der Botschaft: "Danke dir, Susan!" sowie mehreren orangefarbenen Herzen. Dazu postete er ein altes Foto von Susan aus ihrem Casting und schrieb groß "Dream big" darüber – ein Motto, das die Karriere der Sängerin gut beschreibt. Nach ihrem TV-Durchbruch verkaufte Susan Millionen Alben, zog sich zuletzt jedoch für einige Jahre zurück und kämpfte mit gesundheitlichen Problemen, darunter ein Schlaganfall. Inzwischen arbeitet sie wieder an neuer Musik und meldet sich behutsam im Rampenlicht zurück. Bei öffentlichen Auftritten wie einer Gala in London zeigte sie sich zuletzt mit frischem Styling und sichtbar neuer Energie – und nun mit einem Hollywood-Freund an ihrer Seite.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Timothée Chalamet und Susan Boyle

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Susan Boyle, "Britain's Got Talent"-Gewinnerin 2009