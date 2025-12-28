"Noah mag ihn": Antonia Elena schwärmt von Partner Fabian

Frisches Liebesglück in Köln: Antonia Elena zeigt sich an der Seite von Fabian Müller, im Netz als "MaybeFabian" bekannt. Kennengelernt haben sich die Fitness-Influencerin und der Trainer im Hyrox-Gym, wo er gearbeitet hat. Aus einer unkomplizierten Bekanntschaft wurde mehr – ganz ohne Plan, wie Antonia bei Bild erzählt. Mit dabei in ihrem Alltag: Sohn Noah. Die Mutter macht kein Geheimnis aus ihrer Familienkonstellation und sagt offen, dass Noah dazugehört. Fabian nimmt das an. "Noah mag ihn", betont Antonia und lässt durchblicken, wie gut sich die drei verstehen.

Nach Jahren mit Rückschlägen in der Liebe, darunter das Aus mit ihrem damaligen Verlobten Christian Wolf (30) während der Schwangerschaft, trat Antonia auf die Bremse. Sie habe früh klargemacht, in der Öffentlichkeit lieber leiser aufzutreten, erklärte sie. Diese klare Linie habe die Beziehung entspannter gemacht, selbst wenn die beiden unterwegs erkannt wurden. Auch die Rolle als Mama stellte Antonia direkt auf den Tisch – für sie keine Verhandlungssache. Gleichzeitig startet sie beruflich durch: Gerade hat die Influencerin ihre ersten beiden Parfums auf den Markt gebracht. Für 2026 wünsche sie sich innere Ruhe, sportliche Erfolge und berufliches Wachstum sowie viele schöne Momente mit ihren Liebsten.

Privat zündet Antonia den Neustart Schritt für Schritt. Die Influencerin betont immer wieder, dass Noah für sie an erster Stelle steht und sie aus dieser Mutterrolle Kraft schöpft, besonders an herausfordernden Tagen. Zwischen ihr und Fabian wuchs die Verbindung aus Freundschaft, getragen von gemeinsamen Fitness-Leidenschaften und einem ruhigen Tempo, das beiden gutzutun scheint. In Q&As gibt Antonia Einblicke in ihren Alltag mit dem Trainer, den sie liebevoll Fabi nennt, und zeichnet das Bild eines Teams, das Verantwortung teilt und Pläne bewusst wachsen lässt. So bleibt Raum für kleine Rituale, für Trainingseinheiten und für Familienzeit – Momente, die das neue Glück festigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Fabian Müller im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer