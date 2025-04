Influencer Darts WM im Mai: Diese Teams stehen bereits fest

Am 16. Mai findet in Berlin eine neue Ausgabe der Influencer Darts WM statt. Und die ersten Teams stehen schon fest. Für Fans der deutschen Streamer-Szene ist nämlich das ganze Paket dabei. Das erste Duo, das bestätigt wurde, sind PietSmiet-Streamer Brammen zusammen mit seinem Kollegen Powlster vom YouTube-Trio Doctor Froid. Ebenfalls dabei sind Jennyan und Milschbaum – die beiden Mädels sind treten zum dritten Mal an, vergangenes Jahr mussten sie aber schon in der Vorrunde das Handtuch werfen. Auch das Duo aus Noway4u und Metashi hat schon Erfahrung mit der Darts WM: 2024 traten sie als Rivalen an, dieses Jahr wollen die beiden Jungs gemeinsam den Pokal nach Hause holen.

Zu den Teams gesellt sich das Duo aus Nils Bomhoff und Etienne "Eddy" Gardé vom Gaming-Kanal Rocket Beans TV. Die beiden sind schon seit Jahren dabei und gelten als Urgesteine in der deutschen Gamingbranche und wollen jetzt die Influencer Darts WM aufmischen. Zuletzt bestätigt wurde eine von Deutschlands erfolgreichsten Streamerinnen: Jasmin Sibel, besser bekannt als Gnu (35), wird sich in diesem Jahr endlich an den Dartpfeilen versuchen, nachdem sie vergangenes Jahr nicht teilnehmen konnte. An ihrer Seite hat sie den Food- und Travel-Blogger CrispyRob (30). Zu den bisherigen Teilnehmern werden sich noch zwei weitere Teams gesellen. Mit wem Gastgeber HandOfBlood antritt, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Die Influencer Darts WM wurde 2023 ins Leben gerufen. Die Idee hatte Max Knabe alias HandOfBlood. Der Twitch-Star fungierte bisher hinter den Kulissen als Kommentator – das ändert er dieses Jahr, indem er selbst antritt. Auf der Instagram-Seite der Veranstaltung spekulieren die Fans auch schon fleißig, wer sein Teampartner sein könnte. Die meisten scheinen sich auf Hännos guten Freund und Schlagerstar DJ Ötzi (54) festlegen zu wollen. Andere tippen aber eher auf Streamer Sterzik, der ebenfalls regelmäßig mit Hänno zusammen streamt. Dass die Influencer Darts WM in diesem Jahr wie schon in der Vergangenheit ein großes Spektakel wird, ist nahezu sicher – immerhin ist eine Halbzeitshow mit den Atzen geplant. 2024 gewann HandOfBlood für seine Show sogar einen Stream Award in der Kategorie "Bestes eintägiges Event".

Jasmin Sibel aka Gnu

HandOfBlood und DJ Ötzi im Juli 2024

