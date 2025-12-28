Dua Lipa teilt süße Weihnachtsfotos mit Verlobtem Callum

Dua Lipa (30) hat die Weihnachtsfeiertage im Kreise ihrer Liebsten genossen. Nun lässt sie ihre Fans an ihrem Glück teilhaben: Neue Fotos auf Instagram zeigen die Sängerin strahlend an der Seite ihres Verlobten Callum Turner (35). Ein Foto zeigt die beiden beim Vorbereiten des Festessens – einem saftig gefüllten Brathähnchen. Auf einem weiteren kuscheln die Turteltauben auf der Couch, während im Hintergrund der geschmückte Weihnachtsbaum glitzert. Dazu schreibt Dua: "Es dreht sich alles um die Liebe..."

Nicht nur Callum war für die Festivitäten eingeladen, sondern auch Duas Eltern Anesa und Dukagjin, ihr Bruder Gjin und ihre Schwester Rina in Begleitung ihres Partners. Weitere Fotos zeigen die Familienmitglieder mit Weingläsern am Tisch versammelt, der mit bunten Kerzen dekoriert ist. Auf den Köpfen tragen die Gäste farbige Kronen aus Papier. Eine weitere Tradition, die nicht fehlen darf, sind Rubbellose: Trotz ihres Reichtums hofft Familie Lipa wohl noch auf den ganz großen Lottogewinn.

Für Dua ist es vermutlich das dritte Weihnachtsfest, das sie an der Seite von Callum verbringt. Im Januar 2024 wurden die beiden erstmals knutschend in der Öffentlichkeit fotografiert – damit war die Katze aus dem Sack und ihre geheime Beziehung publik. Noch im selben Jahr kursierten rund um Heiligabend Gerüchte, die zwei könnten sich verlobt haben. Erst ein halbes Jahr später bestätigte Dua schließlich gegenüber Vogue ihre Verlobung.

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner an Weihnachten 2025

Instagram / dualipa Dua Lipas Eltern Dukagjin und Anesa im Dezember 2025

Instagram / dualipa Schauspieler Callum Turner und Sängerin Dua Lipa im Oktober 2024