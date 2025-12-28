"Schicksal": Ex-BTN-Star Mrs. Nina Chartier ist vergeben

Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Mrs. Nina Chartier schwebt wieder auf Wolke sieben. Nachdem die Musikerin im Mai ihre Trennung von Nic Dunkel bekannt gegeben hatte, präsentiert sie jetzt voller Glück ihren neuen Partner auf Instagram. In einem Schwarz-Weiß-Video zeigt sie sich innig mit ihrem Freund: Kuscheln, Küsse und gemeinsam lachen – die beiden wirken tief verbunden. Zu den romantischen Bildern schreibt Nina: "Das ist Schicksal! 11/22" und versieht den Post mit Hashtags wie #mrsndmrs und #couple.

Auch ihr neuer Partner scheint die Liebe öffentlich genießen zu wollen. Auf seinem Social-Media-Profil teilt der Musiker bereits erste gemeinsame Storys mit Nina. Diese Welle der Verliebtheit lässt nicht nur die beiden strahlen, sondern erfreut auch ihre Fans. Unter dem Beitrag häufen sich Kommentare wie "Glückwunsch! Ich freue mich sehr für dich liebe Nina" oder "Wünsche euch beiden alles erdenklich Gute für die Zukunft." Auch ihr Freund zeigt in den sozialen Netzwerken seine Gefühle und schreibt: "Ich liebe dich."

Vor wenigen Wochen sorgte Nina zudem mit ihrem musikalischen Comeback für Aufsehen. Nach einer längeren Pause veröffentlichte die Sängerin ihren neuen Song "Seele", in dem sie ihre Gefühle nach der Trennung verarbeitete. Auf Social Media schrieb Nina zu einem Ausschnitt des Musikvideos: "Ein Song über Verlust, Wahrheit und Heimkehr zu mir selbst." Mit diesen offenen Worten wollte sie all jenen Mut machen, die ebenfalls gerade versuchen, zu sich selbst zurückzufinden. In dem emotionalen Musikvideo sprach die ehemalige Reality-TV-Darstellerin davon, wie wichtig es ist, echte Symbole und Abschiede zuzulassen, um einen echten Neuanfang zu erleben.

Instagram / june.038 Mrs. Nina Chartier und ihr neuer Freund, Dezember 2025

Instagram / mrsninachartier Mrs. Nina Chartier und ihr neuer Freund, Dezember 2025

Instagram / mrsninachartier Mrs. Nina Chartier, September 2025

