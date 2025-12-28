Too much? Kim Kardashian schenkt ihren Kindern vier Welpen

Kim Kardashian (45) hat das Weihnachtsfest für ihre Kinder mit einem ganz besonderen Geschenk unvergesslich gemacht: Die Reality-TV-Ikone präsentierte ihren vier Kindern North (12), Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6) jeweils einen eigenen Welpen. In einer Reihe von Instagram-Schnappschüssen am 25. Dezember stellte Kim die neuen pelzigen Familienmitglieder vor – vier kleine Pomeranians. Mit ihren unterschiedlichen Fellfarben, zwei dunkel, einer cremeweiß und ein weiterer mit auffälliger Zobelmusterung, eroberten die Hunde die Herzen der Kinder im Sturm. "Jedes Kind hat einen Welpen bekommen", schrieb Kim zu einem der Bilder, die die Vierbeiner beim Spielen und Kuscheln in ihrem neuen Zuhause zeigen.

Doch Kim war nicht die Einzige, die dieses Weihnachten tierischen Zuwachs begrüßte. Auch ihre Schwester Khloé (41) verwöhnte ihre beiden Kinder, True (7) und Tatum (3), mit einem entzückenden Labrador-Welpen, der den Namen Peppermint trägt. Stolz teilte sie ein Foto des schwarzen Hundes im Netz und zeigte sich begeistert von ihrer neuen tierischen Begleitung: "Sie ist die süßeste Seele jemals!" Die Tradition, Weihnachten mit üppigen Geschenken und Überraschungen zu feiern, scheint sich bei den Kardashians fortzusetzen. Kourtney (46) steuerte ebenfalls großzügige Geschenke bei – auch wenn es in ihrem Fall kein Haustier, sondern luxuriöser Schmuck und eine Designerhandtasche für ihre Stieftochter Alabama Barker (20) waren.

Haustiere haben in der Kardashian-Familie schon lange einen besonderen Stellenwert. Kim selbst wuchs mit Hunden auf, wie sie einmal erzählte, und lebt mit ihren Kindern neben den Pomeranians auch mit exotischen Tieren wie Bartagamen. In der Vergangenheit brachte sie bereits andere Pomeranians, darunter Sushi und Saké, in die Familie ein. Doch auch die restlichen Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans besitzen eine ganze Menagerie von Tieren: Die jüngste im Bunde, Kylie Jenner (28), besitzt eine Vielzahl an Hunden und legte sich zuletzt eine kleine Katze zu. Währenddessen ist Schwester Kendall (30) die stolze Besitzerin eines Pferdes namens Arizona.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Chicago, Psalm und Saint, Dezember 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Welpen, Dezember 2025

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum, November 2025