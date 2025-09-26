Schlechte Chancen? So steht es um Djamila Rowes Liebesleben

Beim Opening der Venus-Messe spricht Djamila Rowe (58) mit Promiflash über ihr Liebesleben. Die Dschungelcamp-Siegerin von 2023 ist seit Langem alleinstehend und hat mit der Männerwelt abgeschlossen. Djamila bestätigt: "Ich bin immer noch Single. Das bleibt auch so." Solo zu sein ist für die Reality-TV-Bekanntheit kein Problem, sie sieht sogar einige Vorteile darin – immerhin hat sie gerade eine neue Karriere als Erotikmodel auf OnlyFans und BestFans gestartet. "Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jemanden, den ich um Erlaubnis fragen müsste oder der damit nicht klarkommen würde… Ich lasse mir grundsätzlich nicht in mein Business reinreden."

Djamila schätzt ihr Singledasein und die damit einhergehende Freiheit also voll und ganz. Dennoch gibt sie zu, dass der Datingmarkt ihr auch oft einen Strich durch die Rechnung macht. Im Interview mit Promiflash erzählt sie: "Ja, find mal jetzt einen Partner. Ich bin 58 Jahre. Und dann sage ich: 'Im Übrigen, ich mach' OnlyFans und BestFans.' Na, super schwierig." Daher nimmt Djamila es locker und besinnt sich auf die Vorteile. "Im Moment genieße ich es noch viel mehr, Single zu sein, weil ich mich wirklich voll ausleben kann", freut sie sich.

Für Djamila zählen ihre Freunde, ihre Familie – und ihre neue Karriere als Erotikmodel. Vor ihren Kindern macht sie keinen Hehl daraus, womit sie neuerdings ihr Geld verdient. "Natürlich habe ich mit meinen Kindern darüber gesprochen", verrät Djamila gegenüber Promiflash und erklärt: "Mein Sohn ist 28, der ist erwachsen. Der findet das cool. Und meine Tochter ist 16, die akzeptiert das auch voll."

IMAGO / Future Image Djamila Rowe, 2025

AEDT / ActionPress Djamila Rowe im Januar 2025

IMAGO / pictureteam Djamila Rowe, TV-Bekanntheit

