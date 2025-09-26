So haben Djamila Rowes Kids auf OnlyFans-Karriere reagiert

Djamila Rowe (58) ist seit Kurzem auf den Plattformen OnlyFans und BestFans aktiv und bietet dort erotische Inhalte feil. Beim Opening der Venus in Berlin spricht sie im Interview mit Promiflash ganz offen über ihren neuen Job. Wie die einstige Dschungelkönigin ihr Geld verdient, ist in ihrer Familie kein Geheimnis. "Natürlich habe ich mit meinen Kindern darüber gesprochen", betont Djamila und erzählt: "Mein Sohn ist 28, der ist erwachsen. Der findet das cool. Und meine Tochter ist 16, die akzeptiert das auch voll." Von ihren Sprösslingen erfährt sie also volle Unterstützung bei ihrem neuen Unterfangen.

Dass ihre Kinder Djamila so unterstützen, könnte auch daran liegen, wie wohl sie sich auf den Erotikplattformen fühlt. Auf OnlyFans und Co. kann die 58-Jährige ganz sie selbst sein – das schätzt sie besonders. "Ich lebe mich da voll aus", schwärmt sie im Gespräch mit Promiflash. Eine Trennung von ihrer Online-Persönlichkeit und der echten, privaten Djamila gibt es dabei allerdings nicht. Sie schildert: "Ich glaube, das ist eins. Also, so wie ich da bin, bin ich auch zu Hause."

Anlässlich ihres Geburtstages hatte Djamila am 1. August bekannt gegeben, eine neue Karriere als Erotikmodel zu starten. Ein Grund für diese Entscheidung war ihre finanzielle Situation. "Ich bin einfach ein Sparfuchs. Ich will nicht von meinem ganzen ersparten und beiseitegelegten Geld leben müssen", erklärt sie Promiflash. Ihre Freundin Cathy Lugner (35) habe sie schließlich auf die Idee gebracht, einen OnlyFans-Account zu eröffnen. Mit Erfolg – genaue Zahlen möchte Djamila nicht nennen, betont aber: "Ja, es läuft super."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Agentur Baganz Djamila Rowe bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Djamila Rowe, 2025

Anzeige Anzeige

Action Press / AEDT Djamila Rowe im Juli 2023

Anzeige