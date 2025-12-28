Fast erwachsen: So groß sind Mariah Careys Zwillinge schon

Ein seltenes Familienfoto begeistert die Fans von Mariah Carey (56). Die Sängerin feierte Weihnachten mit ihren Zwillingen Monroe (14) und Moroccan (14) und teilte auf Instagram einen Schnappschuss des festlichen Abends. In einem figurbetonten roten Kleid stand sie strahlend zwischen ihren Kindern, die passend zu ihrer Mutter einen "All I Want for Christmas Is You"-Pulli mit ihrem Gesicht trugen – beide inzwischen sichtlich gewachsen. Extra Hingucker: Monroes Beanie mit den Initialen "MC". Ein weiteres Foto zeigte das Trio in weihnachtlicher Stimmung, diesmal ergänzt durch einen Besuch von Santa Claus.

Mariah teilt ihre Zwillinge mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon (45), der kürzlich mit eigenen Familienfotos von sich reden machte. Aufnahmen zeigten ihn bei einem Fotoshooting, an dem mehrere seiner Kinder aus verschiedenen Beziehungen teilnahmen. Unter anderem posierte er mit Abby De La Rosa und ihren drei gemeinsamen Kindern sowie Bre Tiesi (34), Alyssa Scott und deren jeweiligem Nachwuchs. Auffällig abwesend: Brittany Bell (38) teilte stattdessen ein separates Shooting mit ihren drei Kindern ohne Nick, und auch LaNisha Cole zeigte sich in ihren Feiertagsfotos allein mit ihrer Tochter.

Für Mariah markieren solche besinnlichen Familienmomente durchaus einen Kontrast zu schwierigen Phasen, die sie in der Vergangenheit durchlebte. Besonders die familiären Verluste im Jahr 2024 prägten sie tief. Vor wenigen Monaten sprach sie in einem emotionalen Interview mit Gayle King (71) bei "CBS Mornings" darüber, dass ihre Mutter Patricia und ihre Schwester Alison am selben Tag verstorben waren. "Ich fühlte mich wirklich schlecht, dass wir unsere Differenzen nicht beilegen konnten", erklärte sie. Die Künstlerin berichtete, dass sie besonders viel Kraft aus der Arbeit an ihrem Album schöpfen musste und den Schmerz in ihre Musik einfließen ließ.

Anzeige Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey und ihre Kinder an Weihnachten, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey in Beverly Hills, 2012