Sam Dylan lästert über mutmaßlichen Dschungelcamp-Cast

Sam Dylan (34) nimmt kein Blatt vor den Mund. Im Interview mit dem Magazin OK! äußerte der Reality-TV-Star nun besonders scharfe Kritik am mutmaßlichen Cast der neuen Dschungelcamp-Staffel. "Ich habe manchmal das Gefühl, RTL hat kein Geld mehr", wetterte er über die vermeintliche Besetzung. Insbesondere Patrick Romer (30), bekannt aus Bauer sucht Frau, ist für Sam als potenzieller Kandidat nicht nachvollziehbar. "Da weiß ich nicht, aus welcher Versenkung man den geholt hat", ätzte Sam im Interview. Auch die mögliche Teilnahme von Sänger Gil Ofarim (43) sieht der frühere Camper kritisch und vermutet, dieser werde am Lagerfeuer seine Geschichte ausschlachten.

Sam bleibt dabei nicht bei Andeutungen. "Gil Ofarim, der jetzt natürlich noch mal seine ganze Story auspacken muss und wird wahrscheinlich am Lagerfeuer heulen, wie pleite er jetzt geworden ist durch seine Lüge", sagte er gegenüber OK!. Online schlägt das Thema ohnehin Wellen: In sozialen Netzwerken drohen Nutzer mit einem Boykott der Show, sollte Gil tatsächlich ins Camp einziehen. Ob er wirklich dabei ist, ist offen. Der Sender bestätigte bislang nur Mirja du Mont (49) offiziell als Kandidatin. Der restliche Cast wird weiter unter Verschluss gehalten. Neben Gerüchten um Gil und Bauer Patrick kursieren derzeit auch Namen wie Eva Benetatou (33), Hardy Krüger jr. (57) und Samira Yavuz (32) in den Medien. Die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wird am 23. Januar 2026 an den Start gehen.

Sam, der selbst durch Reality-Shows und Social Media bekannt wurde, kennt das Lagerfeuer-Gefühl aus eigener Erfahrung. Diese persönliche Beziehung zur Show ist wohl auch der Grund dafür, weshalb der Ex-Camper den diesjährigen Cast nun explizit unter die Lupe nimmt. Seine Fans lieben ihn genau dafür. Sie schätzen seine ehrlichen und direkten Worte. Sams ganz eigene Analyse zu den Kandidaten-Spekulationen ist persönlicher als jede angeblich geleakte Liste – und gibt damit dem alljährlichen Vordschungel-Getöse eine zusätzliche Würze.

Anzeige Anzeige

Imago Sam Dylan bei der Premiere von "Jurassic World: Rebirth" im Zoo Palast Berlin, 18.06.2025

Anzeige Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan, Dschungelcamp 2025