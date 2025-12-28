Neue Liebe? Alessandra Wichert lernt wieder jemanden kennen

Alessandra Wichert (29) hatte in der Vergangenheit Pech in der Liebe: Zuletzt scheiterte ihre Liaison mit Marc-Robin Wenz schon nach kurzer Zeit. Aktuell ist wenig über ihren Beziehungsstatus bekannt. In einer Fragerunde auf Instagram hakt nun ein Fan nach: "Lernst du gerade jemanden kennen?" Alessandra plaudert aus dem Nähkästchen und sagt kurzerhand: "Ja." Dazu teilt sie ein Foto, auf dem sie einen riesigen Blumenstrauß aus weißen Rosen in die Kamera hält.

Zu weiteren Einzelheiten hält sich die Influencerin bedeckt. Auch ihre letzte Beziehung hielt sie weitestgehend geheim. Im Frühjahr 2025 verriet die 29-Jährige ebenfalls, dass sie einen Mann kennenlernt – dieser stellte sich später als Marc-Robin heraus. Die beiden zeigten sich niemals öffentlich als Paar. Im August war ihre Liebe bereits wieder erloschen: Eifersucht und Vertrauensbrüche seien den beiden zum Verhängnis geworden.

Nach ihrem Liebes-Aus mit Marc-Robin hat Alessa in ihrem Leben einiges geändert. Sie trennte sich von ihrer langen blonden Mähne – und vom Job des Realitysternchens. Erst vor Kurzem gab sie öffentlich bekannt, nach ihren Auftritten bei Love Island und Ex on the Beach nicht mehr ins TV zurückkehren zu wollen. "Es waren schon mehrere Angebote auf dem Tisch, aber ich bin ehrlich: Diese TV-Welt ist einfach nur noch kaputt", machte sie in ihrer Instagram-Story deutlich.

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert und ihr Hund im Dezember 2025

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Bekanntheit