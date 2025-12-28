Thema Bodyshaming: Tara Tabitha macht Followern eine Ansage

Kurz vor Weihnachten wollte Tara Tabitha (32) mit ihrer Community eigentlich nur einen gemütlichen Moment teilen: Beim Einpacken der letzten Geschenke ging die Reality-TV-Bekanntheit live auf Instagram und plauderte mit ihren Followern. Dann platzte ein User mit einer Frage nach ihrem Gewicht in die Runde – für Tara eine klare Grenzüberschreitung, die die Stimmung sofort drehte. "Es war nicht nur eine Frage, es war eine sehr dumme Frage, eine übergriffige, eine beleidigende – eine Frage, die bei vielen Menschen sehr viel Unwohlsein hervorrufen würde", stellte sie unmissverständlich klar.

Im Anschluss erklärte die Kampf der Realitystars-Gewinnerin, warum solche Bemerkungen verletzen können – auch dann, wenn die betroffene Person souverän bleibt. "Fast jede Person wäre davon verletzt, würde Komplexe bekommen oder Komplexe würden unterstützt werden. Man würde sich hässlich fühlen. Weihnachten wäre jetzt vielleicht versaut, weil man danach beim Essen vielleicht nicht mehr so zulangen würde", betonte sie. Zu sich selbst fand sie klare Worte: "Ich bin eine ganz normale Frau, die gerade ein bisschen zugenommen hat, was nicht schlimm ist und eigentlich nur mich selbst betrifft."

In den vergangenen Wochen war aber nicht nur Taras Aussehen ein Thema, sondern auch ihre Beziehung zu Dennis Lodi. Immer wieder wurde das Paar mit Gerüchten konfrontiert, ihre Liebe sei nur fürs Fernsehen inszeniert. Nach dem Ende ihrer Zeit im Sommerhaus der Stars spürten die beiden allerdings deutlich weniger Gegenwind. "Die kritischen Stimmen sind sehr, sehr wenig geworden", erzählte Tara in einem RTL-Interview. Für diejenigen, die dennoch an der Echtheit ihrer Beziehung zweifelten, fand die Reality-TV-Bekanntheit deutliche Worte: "Die können mich einfach am A*sch lecken! Weil, wenn du dumm bist, kann ich dir auch nicht helfen."

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dezember 2025

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, November 2025