Kein Kontakt: In Jenny Grassls Fernbeziehung kriselt es

In Jenny Grassls (24) Fernbeziehung kriselt es. Die Love Island-Bekanntheit ist mit einem Mann zusammen, den sie in Ägypten kennengelernt hat – doch seit einigen Tagen wirkt sie immer wieder niedergeschlagen und deutet Herzschmerz an. In ihrer Instagram-Story gibt sie nun ein Beziehungs-Update. Auf die Frage eines Fans, wie es ihr geht, antwortet sie: "Nicht so gut im Moment. Wir haben gerade keinen Kontakt, und das ist natürlich nicht leicht für mich."

Die derzeitige Situation sorgt für jede Menge Unsicherheit bei Jenny – und die Tatsache, dass ihr Freund in Ägypten ist und sie in Deutschland, erleichtert eine Versöhnung natürlich nicht gerade. "Ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht, wie es weitergeht oder ob sich alles wieder einrenkt", klagt die Influencerin. Sie versuche nun, sich auf sich selbst zu konzentrieren und den Fokus nicht zu verlieren. Jenny ist sich sicher: "Manchmal muss man einfach lernen, loszulassen und darauf zu vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll."

Jenny hatte ihren Partner während eines Ägypten-Aufenthalts kennengelernt, und die beiden schienen zunächst sehr glücklich miteinander gewesen zu sein. Im September teilte sie verliebte Fotos aus dem Urlaub, auf denen ihre besondere Verbindung deutlich wurde: Ihr neuer Schwarm schenkte ihr damals einen riesigen Strauß Rosen, und auf gemeinsamen Bildern wirkten die beiden sehr verliebt. Doch schon jetzt scheinen die Herausforderungen der räumlichen Distanz an der Beziehung zu zehren.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennygrassl_ Jenny Grassl, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Jenny Grassl, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

TikTok / jennygrassl_ Jenny Grassl mit ihrem neuen Freund