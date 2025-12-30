Werden Oliver Sanne und Jil ihr Kind später im Netz zeigen?

Oliver Sanne (39) und Jil Rock haben aufregende Nachrichten verkündet: Die einstigen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer erwarten gemeinsamen Nachwuchs! Schon bald wird die kleine Familie zu dritt sein, doch eines steht für die werdenden Eltern jetzt schon fest. "Wir haben da eine sehr bewusste, eher zurückhaltende Einstellung. Natürlich möchten wir unser Babyglück und einzelne schöne oder lustige Momente mit unserer Community teilen – einfach, weil wir unglaublich stolz sind und diese Freude auch ein Stück weit nach außen tragen wollen", erklärt Oliver gegenüber Promiflash und betont: "Dabei wird es aber so sein, dass wir das Gesicht unseres Kindes nicht zeigen. Wenn überhaupt, dann eher liebevolle Details wie ein kleines Füßchen, ein Händchen oder ein Moment auf dem Arm – dezent, verpixelt oder von hinten."

Jil und Oliver betonen, dass der Schutz ihres Kindes immer oberste Priorität haben wird. "Für uns geht es dabei nicht um Zurschaustellung, sondern darum, unsere Emotionen und Freude zu teilen. Wir haben nicht vor, klassische Influencer-Eltern zu werden oder unser Kind ständig in den Mittelpunkt zu stellen. Aber als Teil von uns und weil wir eben über wichtige Dinge aufklären und teilen wollen und uns auch austauschen möchten, kommt sicher auch mal Familien-Content", meint der Ex-Bachelor gegenüber Promiflash.

Vor rund zwei Monaten sorgten die beiden schon einmal für eine große Überraschung: Im Rahmen eines USA-Trips haben sie sich in Las Vegas das Jawort gegeben. Heimlich, nur zu zweit und ohne großes Tamtam – so erfüllten sich Oliver und Jil einen lang gehegten Wunsch. "Wir lieben die USA und den Lifestyle und haben einen Roadtrip geplant, und wenn man dann schon mal in Vegas ist, muss man auch verrückte Dinge tun", verriet Oliver im Interview mit RTL. Über ein Video ließen sie ihre Fans später an dem besonderen Moment teilhaben, die in den Kommentaren kaum zu bremsen waren: "Ein Traum", "Wowi" und "Traumhaft" ist unter den zahlreichen Glückwünschen zu lesen.

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock, September 2025

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock, Juni 2025

Promiflash Oliver Sanne und Jil Rock, Oktober 2025