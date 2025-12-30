Hatte Vanessa Borck Herzschmerz wegen Ex Inas neuem Partner?

Vanessa Borck (29) hat sich jetzt offen dazu geäußert, ob sie Herzschmerz empfunden hat, als ihre Ex-Frau Ina Borck (29) einen neuen Partner an ihrer Seite präsentierte. Die beiden Influencerinnen, die lange gemeinsam durchs Leben gingen, hatten geheiratet und mit Tochter Olivia eine kleine Familie gegründet, bevor sie im September 2024 ihr Ehe-Aus öffentlich machten. Inzwischen ist Ina mit ihrem neuen Partner Fabi liiert. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von Vanessa wissen, ob sie das neue Glück ihrer früheren Partnerin verletzt habe – und bekam eine klare, sehr reflektierte Antwort.

Denn anstatt gekränkter Worte fand die Social-Media-Bekanntheit nur wohlwollende Töne für Ina und Fabi. "Ich war schon immer ein Mensch, der anderen ihr Glück von Herzen gönnt. Ich habe mich nie gefragt, warum jemand glücklich sein darf... sondern eher, warum nicht", schrieb sie in ihrer Story. Sie erinnerte an die intensive gemeinsame Zeit: "Diese Frau war ein Viertel meines Lebens. Wir haben so viel geteilt, so viel erlebt, so viel durchgestanden." Ihr Wunsch an die Ex-Partnerin ist eindeutig: "Natürlich wünsche ich ihr, dass sie glücklich ist! Und wenn der Mensch an ihrer Seite ihr genau dieses Glück gibt, dann ist das für mich nichts Trauriges. Dann ist das einfach schön", so Vanessa.

Persönlich blicken Vanessa und Ina auf eine bewegte gemeinsame Geschichte zurück. Aus der Ehe stammt Tochter Olivia, die für beide der wichtigste Fixpunkt geblieben ist. Vanessa, die als Social-Media-Star und Reality-Gesicht einem großen Publikum vertraut ist, hat in den vergangenen Monaten immer wieder offen über das Kapitel Trennung gesprochen und Worte für den neuen Alltag ohne Ehe gefunden. Die Influencerin zeigt sich auf ihren Kanälen häufig nahbar, spricht über Familie, Freundschaften und Routinen, die ihr Halt geben. Auch bei Ina ist Nähe zu ihren Liebsten ein wiederkehrendes Thema, jetzt mit Fabi an ihrer Seite. Trotz der Veränderungen im Privatleben betonen beide, dass Respekt und ein friedlicher Umgang miteinander Priorität haben – vor allem mit Blick auf ihre Tochter.

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

Instagram / inaontour Ina Borck, 2025

AEDT Vanessa und Ina von Coupleontour im März 2024