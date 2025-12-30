Fans vermuten Disstrack gegen Taylor auf Matty Healys Album

Die Musikwelt steht Kopf! Matty Healy (36), der charismatische Frontmann von The 1975, arbeitet offenbar an einem brisanten neuen Album, das seine heftig diskutierte Beziehung zu Pop-Königin Taylor Swift (36) thematisieren soll. Wie The Sun exklusiv enthüllt, plant die Band die Veröffentlichung ihres nächsten Studioalbums – und es könnte schlechte Nachrichten für Taylor bedeuten. Der vermeintliche Titeltrack "God Has Entered My Body" soll dabei besonders pikante Zeilen enthalten, die direkt auf ihre gemeinsame Zeit anspielen. Ein Musik-Insider verriet: "Jeder im Studio dachte, dass dies über Mattys Affäre mit Taylor und ihre flüchtige Romanze handelt." Eine Textzeile soll bereits durchgesickert sein: "Keep your head up Princess, your tiara is falling" – ein offensichtlicher Seitenhieb auf Taylors Status als Pop-Prinzessin.

Die Fans sind bereits in heller Aufregung, nachdem Matts offizieller Account auf Reddit mit einem mysteriösen "Wenn das stimmt, wäre das enorm"-Kommentar auf die Gerüchte reagierte. War das nur ein Scherz oder eine versteckte Bestätigung? Taylor hatte auf ihrem Album "The Tortured Poets Department" mehrere Songs veröffentlicht, die offensichtlich ihre kurze Beziehung zu Healy thematisierten – darunter "But Daddy I Love Him" und "The Smallest Man Who Ever Lived." Die Ironie der Situation ist nicht zu übersehen: Taylor könnte nun einen Vorgeschmack ihrer eigenen Medizin bekommen. Der Studio-Insider erklärte gegenüber The Sun: "Matty wird niemals öffentlich über seine Beziehungen sprechen, aber er lässt seine tiefsten Gefühle in seinen Songs raus und bekommt alles von der Brust." Matt hatte bereits Ende 2024 subtile Andeutungen gemacht, als er im Doomscroll-Podcast sagte: "Letztes Jahr wurde ich aus verschiedenen Gründen zu einer viel bekannteren öffentlichen Figur. Der einzige Grund, der mich interessiert hat, ist irgendwie, was ich gemacht habe?" Diese kryptischen Worte gewinnen nun eine ganz neue Bedeutung.

Die kurze, aber intensive Romanze zwischen Matty und Taylor im Mai 2023 war wie ein Erdbeben durch die Popkultur-Landschaft. Nur einen Monat dauerte ihre Beziehung, doch die Nachwirkungen sind bis heute spürbar. Taylor, die gerade ihre Beziehung zu Joe Alwyn (34) beendet hatte, wurde bereits wenige Wochen später mit dem kontroversen 1975-Frontmann gesichtet – sehr zum Entsetzen ihrer treuen Fanbase. Die Swifties waren alles andere als begeistert von Matts Vergangenheit, die von provokanten Aussagen und kontroversen Auftritten geprägt war. Die Beziehung endete so schnell, wie sie begonnen hatte. Falls Matt tatsächlich seinen geplanten Song veröffentlicht, könnte das alte Wunden wieder aufreißen und eine neue Runde des musikalischen Schlagabtauschs einläuten. Die Fans, so der Insider, sollten definitiv genauer hinhören.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Matty Healy und Taylor Swift

Anzeige Anzeige

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der "Eras Tour" im Johan-Cruijff-Arena, Amsterdam, 4. Juli 2024