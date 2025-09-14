Im Ägypten-Urlaub: Jenny Grassl zeigt ihre neue Flamme

Reality-TV-Star Jenny Grassl (24) scheint frisch verliebt zu sein – und das nicht etwa in ihrer Heimat, sondern während eines Urlaubs in Ägypten. Nachdem sie dort einen charmanten Ägypter kennengelernt hatte, ließ Jenny sich offenbar von ihm verzaubern. Die beiden hielten nach ihrer ersten Begegnung den Kontakt, und nun reiste Jenny zurück, um Zeit mit ihrem neuen Liebsten zu verbringen. Auf Instagram postete sie ein inniges Bild, auf dem er sie in den Armen hält, ihre Hände zärtlich aneinandergelegt. "Ich bin so glücklich mit dir!", schrieb die Influencerin dazu. Außerdem teilte sie weitere Pärchenfotos und einen riesigen Strauß Rosen, den ihr der Verehrer geschenkt hatte.

Jenny schwärmte auch auf TikTok von ihrem neuen Lover. "Er lässt sich immer so süße Dates einfallen. Ich freue mich so", berichtete sie ihren Fans. Die Reality-TV-Bekanntheit versicherte, dass der Mystery Man sie gut behandle. Neben der großen Entfernung zu ihrer Heimat in Bayern sei allerdings auch die Sprachbarriere ein Problem. Während ihr neuer Freund kein Deutsch spricht, sei Jennys Englisch nach eigenen Aussagen etwas eingerostet. Doch die romantischen Gesten des Ägypters versteht die Influencerin auch ohne Worte.

Jennys neue Liebe sorgt besonders deshalb für Aufmerksamkeit, weil ihre Schwester Vanessa Grassl (24) kürzlich auch mit einer Romanze in Ägypten Schlagzeilen machte. Vanessa lernte in dem nordafrikanischen Land ebenfalls einen Mann kennen, doch dann kam es zu einem traumatischen Erlebnis. Trotzdem pflegte die Social-Media-Bekanntheit weiter Kontakt zu ihm, was Jenny missfiel. "Wie kann man jemanden in sein Leben zurücklassen, der einem nicht guttut?", fragte sie sich vor einigen Wochen im Netz.

Anzeige Anzeige

TikTok / jennygrassl_ Jenny Grassl mit ihrem neuen Freund

Anzeige Anzeige

TikTok / jennygrassl_ Jenny Grassl mit ihrem neuen Freund in Ägypten

Anzeige Anzeige

RTL II Jenny und Vanessa, "Love Island"-Kandidatinnen 2023