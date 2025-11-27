Jenny und Vanessa Grassl wandern zusammen nach Zypern aus

Jenny (25) und Vanessa Grassl (25), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, haben eine große Lebensveränderung angekündigt: Die beiden Schwestern packen ihre Koffer und wandern nach Zypern aus. Auf Instagram teilten die Zwillinge ein emotionales Video mit ihren Fans, in dem sie erklärten: "Wir lassen alles zurück... und starten komplett neu." Auto, Möbel und der gewohnte Alltag bleiben dabei in Deutschland. Demnächst beginnt für die beiden ein aufregendes Abenteuer, das sie in einem neuen Land auf allen Ebenen herausfordern wird.

Im Posting machen die Schwestern deutlich, wie groß der Schritt für sie ist. "Es wird ein kompletter Neuanfang in einem neuen Land. Ein Schritt, der uns gleichzeitig begeistert und ängstigt", erzählen sie in ihrem Video. Doch gleichzeitig überwiegt die Neugier: "Wir sind gespannt auf den Ort, die Menschen, die Kultur und darauf, wer wir dort werden." Ihre Community soll sie dabei begleiten – mit Updates aus dem Kofferchaos, von der Wohnungssuche bis zu den ersten Tagen auf der Insel. Und am Ende schicken sie noch eine Botschaft an ihre Follower: "Danke an alle, die uns auf diesem Weg begleiten", sagen sie in dem Clip auf Instagram.

Während Vanessa sich bisher zurückhaltend über private Angelegenheiten geäußert hat, sorgte Jenny in der Vergangenheit für ein bisschen Rätselraten bei ihren Followern. Die Reality-Darstellerin wusste jüngst selbst nicht, wie ihr aktueller Beziehungsstatus aussieht, nachdem der Kontakt zu ihrem Freund aus Ägypten abgebrochen war. Ob diese Unsicherheit eine Rolle bei der Entscheidung gespielt hat, bleibt jedoch unklar. Fest steht, dass die Schwestern die Chance nutzen wollen, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen – mit oder ohne große Altlasten.

RTL II Jenny und Vanessa, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

Instagram / jennygrassl_ Jenny Grassl, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / grasslvanessa Vanessa Grassl, Janaur 2024