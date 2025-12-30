Influencer Jorge García-Dihinx verstirbt bei Lawinenunglück

Ein tragischer Unfall in den Pyrenäen erschüttert die Netzgemeinde: Am Montag, dem 29. Dezember, sind der spanische Influencer Jorge García-Dihinx und seine Ehefrau Natalia Román beim Skifahren in eine Lawine geraten und ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in den Bergen zwischen Spanien und Frankreich, wo das Paar gemeinsam mit weiteren Bergsportlern unterwegs war. Drei Menschen starben, darunter Jorge und Natalia; mehrere andere konnten sich retten. Eine Frau mit Unterkühlung wurde per Helikopter ausgeflogen. Die Lawine löste sich laut Heraldo de Aragón in rund 2.700 Metern Höhe. Jorge, 55 Jahre alt, war für seine Posts über Gesundheit, Wetter und Skitouren bekannt und trat online als leidenschaftlicher Bergfreund auf.

Laut dem Portal wurde die Schneemasse durch eine gebrochene Triebschneeschicht ausgelöst, die daraufhin Hunderte Hektar Gelände mit meterhohem Schnee überzog. Zwar wies der landesweite Schneebericht der spanischen Wetteragentur Aemet für Montag eine Lawinengefahr der Stufe 2 aus, doch vor Ort galt der europäische Level 3 – ein "erheblicher" Risikograd. "Leider denken viele, Stufe 3 sei mittel, in Wahrheit ist die Gefahr erheblich", sagte Fernando Rivero Diaz vom Bergdienst der Guardia Civil dem Sender ABC Aragon. Zwei Personen entkamen unverletzt. Jorge und Natalia galten als sehr erfahren auf Ski und im Hochgebirge, doch auch Routine bietet in solchen Lagen keinen absoluten Schutz. Die Polizei und örtliche Retter waren mit Hubschraubern und Suchteams im Einsatz.

Jorge war weit über die Skiszene hinaus bekannt: Der Kinderarzt betrieb den Blog "La Meteo Que Viene", in dem er regelmäßig Wetterlagen für Skigebiete erklärte und Touren kommentierte. Auf Instagram teilte er erst vor wenigen Wochen ein kurzes Video über die Magie des Höhenbergsports: "Wir gehen in die Berge für Momente wie diese. Auf 3.000 Metern, während die moderne Welt unten bleibt, zählt nur der nächste Schritt", sagte er in dem Clip. Sein letzter Beitrag drehte sich um Herzensangelegenheiten im wahrsten Sinne. "Statt Hass, schenk Liebe: Liebe ist, was dein Herz empfangen muss", schrieb er. Unter dem Video sammeln sich nun bewegende Botschaften. "Danke für all den Wert, den du dieser Gesellschaft gegeben hast. Du bleibst unvergesslich", heißt es in einem Kommentar.

Jorge García-Dihinx, Influencer

Jorge García-Dihinx, Influencer

Jorge García-Dihinx

