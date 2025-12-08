Jenny Grassl verrät: Dann wandern sie und ihre Schwester aus

Jenny Grassl (25) und ihre Zwillingsschwester Vanessa (25) bereiten sich auf ein großes Abenteuer vor: Die beiden Reality-Stars wandern nach Zypern aus. Auf Instagram gab Jenny kürzlich in einer Fragerunde bekannt, dass der Umzug für Anfang Februar geplant sei. "Wir sind gerade noch in den finalen Vorbereitungen und ich kann's kaum erwarten, endlich rüberzugehen", erklärte sie voller Vorfreude. Ihre Fans scheint das Thema brennend zu interessieren, denn die Schwestern wurden in den sozialen Medien immer wieder nach Details gefragt.

Jenny und Vanessa, die durch verschiedene Reality-Formate einem breiten Publikum bekannt wurden, möchten auf der sonnigen Mittelmeerinsel ein neues Kapitel starten. Der Countdown für ihren Umzug läuft, und die letzten organisatorischen Schritte sind offenbar bereits in vollem Gange. Wie genau die Schwestern ihre berufliche Karriere auf Zypern fortsetzen wollen, haben sie noch nicht verraten. Sicher ist, dass sie bereit sind, den gewohnten Alltag hinter sich zu lassen und sich dieser neuen Herausforderung zu stellen.

Schon in der Vergangenheit haben die beiden Schwestern bewiesen, dass sie mutig und entschlossen gemeinsame Entscheidungen treffen. Ob in ihren Reality-TV-Projekten oder im täglichen Leben, die Geschwister stehen sich außergewöhnlich nah. Jennys und Vanessas enges Verhältnis, das regelmäßig auf sozialen Medien geteilt wird, begeistert ihre zahlreichen Fans. Mit dem bevorstehenden Neustart auf Zypern zeigen sie einmal mehr, dass sie bereit sind, neue Wege zu gehen – und das natürlich zusammen.

