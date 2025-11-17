Jenny Grassl weiß nicht, ob sie noch an Ägypter vergeben ist

Jenny Grassl (24) meldet sich mit kryptischen Worten bei ihren Fans: Auf Instagram erzählt die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie aktuell nicht wisse, ob sie noch mit ihrem Freund aus Ägypten zusammen ist. Es herrscht Funkstille, Kontakt gibt es keinen. "Mein Freund kommt aus Ägypten oder mittlerweile Ex-Freund, besser gesagt. Wir haben momentan keinen Kontakt mehr, deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob wir noch zusammen sind oder nicht", klagt Jenny. Ihr Partner habe sich seit einigen Tagen nicht mehr bei ihr gemeldet, was sie zunehmend belastet.

Jenny habe Nachrichten einiger Frauen bekommen, die mit ähnlichen Erfahrungen zu kämpfen hatten. Während einige ihr Mut machten und ihr erklärten, dass solche Funkstillen nichts Ungewöhnliches seien, ermahnt sie: "Ich finde, keine Frau und auch kein Mann hat es verdient, in Streitsituationen tagelang ignoriert zu werden." Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin ruft dazu auf, Selbstliebe in einer Beziehung nicht zu vernachlässigen. Es mache sie traurig zu hören, dass viele Frauen durch solche Verhaltensweisen langfristig sogar psychische Probleme entwickelt hätten.

Schon seit einigen Tagen wirkt Jenny auf ihren Social-Media-Kanälen nachdenklich und hat mehrfach angedeutet, dass es in ihrer Beziehung aktuell nicht optimal läuft. Die Fernbeziehung mit dem Mann, den sie in Ägypten kennengelernt hat, steht offenbar vor einer ernsten Bewährungsprobe. Seit längerem teilt sie auch Einblicke in ihre Gedankenwelt und ihre persönlichen Werte. Für ihre Fans ist sie damit nicht nur ein Realitystar, sondern auch ein Vorbild geworden: Mit ihrer Offenheit über Liebe und das Streben nach Glück macht sie Mut und regt gleichzeitig zum Nachdenken an.

Instagram / jennygrassl_ Jenny Grassl, Juli 2025

TikTok / jennygrassl_ Jenny Grassl mit ihrem neuen Freund

TikTok / jennygrassl_ Jenny Grassl mit ihrem neuen Freund in Ägypten