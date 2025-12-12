Jenny Grassl rastet aus: Ina Kina schrieb mit ihrem Ex Luca

In den letzten Folgen von Der Promihof ging es ordentlich zur Sache. Jenny Grassl (25) erfuhr, dass ihre Mitstreiterin Ina Kina mit ihrem Ex-Freund Luca Müller Nachrichten ausgetauscht hatte. Das brachte Jenny völlig aus der Fassung und sie betrank sich heftig auf der Promihof-Party. Am Morgen danach suchte sie unter Tränen das Gespräch mit Fritz Wagner und Giulia Siegel (51): "Wisst ihr, warum ich gestern so ausgerastet bin beim Saufen? Ich habe gestern etwas erfahren und das hat mich sehr verletzt. Ina datet gerade meinen Ex-Freund." Kurz darauf stieß Ina zur Runde und die Situation eskalierte.

Jenny konfrontierte die Reality-TV-Kollegin direkt und warf ihr vor, dass sie sich unmöglich verhalte. Ina bestritt jedoch vehement, dass es jemals zu etwas Ernstem gekommen sei. "Er hat mich nur angeschrieben", stellte sie klar – sie würde ihn weder daten noch sei das Ganze länger als einen Tag gegangen. Dennoch war Jenny nicht besänftigt und erklärte aufgebracht, dass sie eine frühzeitige Information erwartet hätte. Die Spannungen ließen sich nicht auflösen und gipfelten schließlich in Jennys lautstarken Beschimpfungen. Ina blieb ruhig und versuchte, die Situation zu deeskalieren. Ihre Kontrahentin zog aber erzürnt davon und brüllte: "Für mich bist du einfach nur eine Bitch, ganz ehrlich. [...] Rede nie wieder mit mir, sonst schütte ich dir etwas ins Gesicht. Halt deine Fresse, Diggah."

Während Jenny im Promihof eifersüchtig reagierte, hatte sie in der Vergangenheit ganz andere Töne angeschlagen. Schon im April 2024 behauptete die gelernte Hotelfachfrau, dass sie die Beziehung mit dem Love Island-Gewinner Luca sogar bereut habe. "Ich dachte, er fühlt genauso wie ich, aber dem war so nicht", gestand Jenny damals ihrer Community auf Instagram. Sie erklärte außerdem: "Man sollte nie in einer Beziehung sein, in der einer mehr gibt als der andere. Oder in der einer liebt und der andere gar nicht. Das war bei ihm so."

Anzeige Anzeige

Collage: RTL2, RTLZWEI Collage: Jenny Grassl, Luca Müller und Ina Kina

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Ina Kina bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

Instagram / _jenny_2000_ Luca und Jenny im November 2023