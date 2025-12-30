Umut Tekins Dschungel-Teilnahme sorgt für heftige Diskussion

Umut Tekin (28) wird ins neue Dschungelcamp einziehen – als zweiter bestätigter Kandidat für die kommende Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Während der Reality-TV-Star seine Vorfreude kaum bändigen kann und seine Teilnahme als großen Meilenstein feiert, sorgt die Ankündigung im Netz für reichlich Gegenwind. Vor allem auf Instagram, unter einem Post von Promiflash, diskutieren Nutzer hitzig über die Personalie und fragen, ob Umut überhaupt in die Kategorie "Star" fällt.

In den Kommentaren ist der Ton klar: Viele Fans vermissen die früheren Glamour-Namen im Camp und kündigen an, in diesem Jahr auszuschalten. "Ich liebe, liebe, liebe den Dschungel – aber weiß nicht, ob ich dieses Jahr schauen werde. Mit Stars hat das für mich nichts mehr zu tun", heißt es dort. Ein anderer Nutzer fragt: "Gar nicht gewusst, dass das ein Star ist?" Mehrere Stimmen verweisen auf die Vergangenheit des Formats mit internationalen Ikonen. "Man sollte den Dschungel in irgendwas mit Influencer- oder Reality-Sternchen umbenennen", schreibt ein User und nennt als Beispiele Pamela Anderson (58) und Brigitte Nielsen (62). Auch Boykott-Ankündigungen finden sich zuhauf: "Das wird das erste Jahr sein, dass ich diese Sendung nicht gucke. Wird ja immer schlimmer." Und weiter: "Hoffentlich fliegt er ganz schnell wieder."

Für Umut selbst ist der Einzug ins Camp dennoch ein persönlicher Meilenstein. Der 1997 geborene Realitystar hat sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt in der TV-Landschaft etabliert und war vor allem durch seine Auftritte in Dating- und Realityformaten präsent. Die Teilnahme am Dschungelcamp sieht er als "Königsklasse" seines Genres und als Chance, sich von einer anderen Seite zu zeigen als in bisherigen Formaten, in denen häufig Flirts und Party im Vordergrund standen. Wie sich dieser Anspruch mit den kritischen Erwartungen vieler langjähriger Dschungel-Fans verträgt, wird sich erst zeigen, wenn Umut in Australien tatsächlich ans Lagerfeuer zieht.

