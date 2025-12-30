David Schwimmer (59) zeigt sich turtelnd mit Eliana (29)

Hand in Hand durch den Winterabend: David Schwimmer (59) wurde am 26. Dezember in New York bei einem seltenen öffentlichen Date mit Eliana Jolkovsky gesehen. Der Friends-Star steuerte in schwarzer Winterjacke und Baseballcap zu einem Dinner in der Stadt, während Eliana in einem schwarzen Kleid mit transparenter Rocklage und hohen Lederboots auffiel. Auf den Bildern, die People vorliegen, wirkten die beiden vertraut, als sie Seite an Seite die Straße entlanggingen. Gesehen wurden sie in Manhattan, unterwegs zu einem Restaurant. Die Medizinerin und der Schauspieler traten gemeinsam auf – ohne weitere Begleitung.

Der Ausflug kommt Jahre nach dem Ende von Davids Ehe mit Zoe Buckman (40) im Jahr 2017. Mit der Künstlerin verbindet ihn weiterhin die gemeinsame Verantwortung für Tochter Cleo. Zoe hatte die Co-Elternschaft öffentlich gelobt und David als "besten Co-Parent" bezeichnet, wie sie 2022 auf Instagram schrieb. Eliana schloss 2021 die David Geffen School of Medicine an der UCLA ab. Laut dem Magazin Hello! wurden David und Eliana erstmals Anfang 2025 zusammen gesichtet. Zuvor hielten beide ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, gemeinsame Auftritte waren selten.

Beziehungsgerüchte begleiten David seit den 90ern immer wieder – damals datete er kurz Sängerin Natalie Imbruglia (50). Bei der großen "Friends"-Reunion 2021 verriet er zudem seinen früheren "major crush" auf Kollegin Jennifer Aniston (56), worüber Natalie später im australischen Radio witzelte. Privat gilt David als familienzugewandt, mit Zoe pflegt er einen pragmatischen, freundschaftlichen Umgang rund um die Erziehung von Cleo. Eliana wiederum setzt abseits der Glamourwelt auf einen medizinischen Karriereweg. Bereits Anfang des Jahres wurden David und die Ärztin bei einem gemeinsamen Abendessen in kalifornischer Kulisse gesehen, damals noch ohne öffentliche Einordnung ihrer Beziehung.

Getty Images David Schwimmer beim Disney Upfront 2024 in New York

Getty Images Zoe Buckman und David Schwimmer 2016 in New York

Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"