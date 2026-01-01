Bandscheiben-OP: Pink beginnt das Jahr 2026 im Krankenhaus

Pink (46) hat den Jahreswechsel im Krankenhaus verbracht und meldete sich in der Silvesternacht selbst bei ihren Fans. Die Sängerin postete auf Instagram ein Selfie aus dem Klinikbett, auf dem am Hals ein weißer Verband zu sehen ist. Sie erklärte, dass sie "zwei neue glänzende Bandscheiben" in den Nacken eingesetzt bekommen hat. Passiert ist das am Mittwochabend, dem 31. Dezember, während ihre Familie beim Snowboarden war. Pink schrieb, sie verabschiede sich von den Schmerzen und starte 2026 mit einem klaren Ziel: nach vorn zu blicken.

In ihrer langen Botschaft sprach Pink offen über ein hartes Jahr, das von "absolut verheerend bis mild nervig" alles geboten habe. Gleichzeitig habe sie inmitten des Chaos viel Schönheit entdeckt, vor allem im Alltag mit ihren Kindern. "Rock ’n’ Roll ist ein Kontaktsport", schrieb sie bei Instagram und betonte, sie wolle ihrem Körper jetzt die Aufmerksamkeit geben, die er brauche. Die Musikerin machte ihren Fans Mut, wünschte ihnen "ein glücklicheres 2026" und versprach, sich dafür einzusetzen, dass Menschen selbstbestimmt Entscheidungen für sich und ihre Familien treffen können.

Privat wird Pink von ihrer Familie getragen: Mit Ehemann Carey Hart (50) ist sie seit 2006 verheiratet, gemeinsam haben sie Tochter Willow und Sohn Jameson. Wer der Sängerin auf Social Media folgt, kennt die bodenständigen Einblicke in ihren Alltag – vom Kochen über gemeinsame Ausflüge bis zu kleinen Liebesbotschaften an den Mann an ihrer Seite. In früheren Posts zeigte sie sich verletzlich und humorvoll zugleich, etwa nach einer Magenverstimmung im Urlaub, die sie mit einem Augenzwinkern kommentierte. Diese Mischung aus Härte und Herz gehört zu Pink wie ihre raue Stimme und prägt auch jetzt ihren Blick auf Heilung, Familie und das nächste Kapitel ihres Lebens.

Instagram / pink Pink im Krankenhaus an Silvester bei Instagram

Getty Images Pink und Ehemann Carey Hart im Januar 2018

Getty Images Willow Sage Hart, Pink, Carey Hart und Jameson Moon Hart im Jahr 2022

