Drei Jahre gewartet: BTS kündigen Comeback im Fan-Brief an

Die Nachricht, auf die Fans weltweit seit Jahren gehofft haben, liegt diesmal ganz klassisch im Briefkasten: BTS haben ihr Comeback offiziell per Fanpost angekündigt. Am Neujahrstag, dem 1. Januar 2026, bekamen Mitglieder des offiziellen ARMY-Fanclubs persönliche Schreiben nach Hause geschickt, unterschrieben von allen sieben Mitgliedern der K-Pop-Superstars, wie allkpop berichtet. In den Briefen bedanken sich die Idole mit handschriftlichen Neujahrsgrüßen für die lange Geduld und Treue – und verraten dabei endlich das ersehnte Datum: "20.03.2026". An diesem Tag will die Band als komplette Gruppe zurückkehren und damit zum ersten Mal seit Jahren wieder gemeinsam durchstarten.

Die besondere Aktion ist nicht nur ein emotionales Geschenk an die Fans, sondern markiert auch ein wichtiges Kapitel in der Bandgeschichte. Das letzte große Gruppenprojekt war das Anthologie-Album "Proof", das im Juni 2022 erschienen war – seitdem mussten sich ARMYs mit Soloprojekten, Online-Aktionen und Erinnerungen an vergangene Äras trösten. Mit dem nun feststehenden Comeback am 20. März 2026 steht nicht nur neue Musik in Aussicht, sondern auch ein vollgepacktes Jahr: Direkt im Anschluss soll BTS eine große Welttournee durch 2026 hindurch starten und die neuen Songs live auf die Bühnen rund um den Globus bringen.

Für die Gemeinschaft aus Band und Fans schließt sich damit ein Kreis, der für viele weit über Musik hinausgeht. In den vergangenen Jahren hatten sich ARMYs immer wieder gegenseitig gestützt, Fanprojekte organisiert und die einzelnen Soloaktivitäten der Mitglieder gefeiert, um die Wartezeit zu überbrücken. Schon länger war von Plänen für eine ausgedehnte Tour nach der Albumveröffentlichung im Gespräch, jetzt gibt das Datum im Brief der Sehnsucht einen konkreten Fixpunkt. Dass BTS diesen Moment nicht über eine große Pressekonferenz, sondern mit handschriftlichen Botschaften direkt an ihre Fangemeinde teilt, passt zu dem engen Band, von dem die Gruppe in Interviews immer wieder spricht – und macht den Weg zum März 2026 für viele Fans noch ein bisschen persönlicher.

Instagram / uarmyhope BTS im August 2025

Getty Images BTS im November 2017

Getty Images BTS im April 2022

