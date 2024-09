Nach Verletzung: Johnny Knoxville lässt es ruhiger angehen

Johnny Knoxville (53) hat den waghalsigen Stunts endgültig abgeschworen – und das nicht ohne Grund. Im Podcast "Inside of You" enthüllte der Jackass-Star, dass ihn seine letzte Gehirnerschütterung, die er sich bei den Dreharbeiten zu "Jackass Forever" zugezogen hatte, für ganze sechs Monate gesundheitlich beeinträchtigte. "Es war eine traumatische Verletzung mit Gehirnblutung", erklärte der Schauspieler und fügte hinzu, neben dem erlittenen Schädel-Hirn-Trauma habe er sich mehrere Rippen und sein Handgelenk gebrochen. Seinen Kindern versicherte er nach dem Vorfall: "Dad wird das nicht mehr machen."

Die gesundheitlichen Risiken der Stunts haben den Familienvater tief zum Nachdenken gebracht. Johnny, der sich im Laufe der Jahre unzählige Verletzungen zugezogen hat, räumt nun ein, dass er sich durch seine Adrenalinsucht "die Birne etwas durchgeschüttelt" hat. Selbst sein Arzt warnte ihn, er könne sich keine weitere Kopfverletzung leisten. "Ich mache vielleicht noch kleinere Stunts – aber kein Risiko mehr für meinen Schädel", scherzte er. Für den Stuntman haben mittlerweile andere Dinge Vorrang: Zeit mit seinen Kindern, seiner Freundin und seinem Hund zu verbringen.

Johnny, der mit bürgerlichem Namen Philip John Clapp heißt, wurde durch seine waghalsigen Stunts in der MTV-Serie "Jackass" weltberühmt. Diese Popularität wuchs mit mehreren nachfolgenden Kinofilmen. Neben den gesundheitlichen Problemen, die er aufgrund seiner berühmten Rolle über die Jahre erlitt, musste der 53-Jährige auch in Sachen Liebe in den letzten Jahren viel einstecken. Nach der Scheidung von Naomi Nelson im Jahr 2022 hat er mittlerweile das geteilte Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder Rocko und Arlo. Obwohl die Ehe nach zwölf Jahren endete, betonten beide Elternteile, dass das Wohl ihrer Kinder für sie von höchster Priorität ist.

Getty Images Johnny Knoxville mit seiner Familie 2023

Getty Images Die "Jackass"-Crew im Februar 2022 in Hollywood

