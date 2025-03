Nach "Jackass": So brav sieht Johnny Knoxville heute aus

Johnny Knoxville (54), bekannt als Mitbegründer und Star der Jackass-Reihe, überraschte jetzt bei der Weltpremiere der Serie "The Studio" mit einem neuen Look. Gemeinsam mit seiner Freundin, der Kostümdesignerin Emily Ting, erschien der 54-Jährige am Montagabend im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Johnny präsentierte sich mit grauen Haaren, kariertem Pullunder und passender Krawatte – ein starker Kontrast zu den wilden Tagen seiner Vergangenheit. Das Paar trat erstmals im Jahr 2022 öffentlich gemeinsam auf und scheint seither unzertrennlich zu sein.

Die Premiere markierte einen weiteren Meilenstein in Johnnys Leben, das in den vergangenen Monaten stark von Veränderungen geprägt war. Im vergangenen Jahr wurde die Scheidung von seiner zweiten Ehefrau Naomi Nelson offiziell, mit der er 13 Jahre lang verheiratet war. Der Schauspieler und Stuntman hat mit Naomi zwei Kinder, Rocko und Arlo, und einigte sich mit ihr laut TMZ auf eine gemeinsame Sorgerechtsregelung. Seine erste Ehe mit Melanie Clapp, mit der er eine Tochter namens Madison hat, ging 2008 in die Brüche. Trotz der Trennungen scheinen alle Beteiligten bestrebt zu sein, ein harmonisches Verhältnis für ihre Kinder zu bewahren.

Privat zeigt sich Johnny mittlerweile von seiner sanfteren Seite. Auf Instagram schwärmt er häufig von Emily und dem gemeinsamen Hund Bucket, dem sie offenbar viel Liebe schenken. Vor wenigen Tagen gratulierte er Emily öffentlich zu ihrem Geburtstag mit den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag an meine beste Freundin und Baby vom glücklichsten Mann im Universum!" Anscheinend hat sich sein Leben in den vergangenen Jahren gewandelt – weg von waghalsigen Stunts und hin zu einer ruhigeren, aber nicht weniger unterhaltsamen Phase. Wer ihn so strahlend auf dem roten Teppich mit Emily sieht, ahnt: Der einstige "Jackass"-Star hat sein Glück gefunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Knoxville, Stuntman und Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Knoxville mit seiner Familie 2023

Anzeige Anzeige