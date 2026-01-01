Schock: Dieser "Make Love, Fake Love"-Favorit ist vergeben

Elena Miras (33) lässt bei Make Love, Fake Love derzeit eine ganze Riege Männer um ihr Herz kämpfen. In einer luxuriösen Villa versucht die Reality-Bekanntheit herauszufinden, wer es ernst mit ihr meint – und wer nur so tut, als wäre er Single. In einer zweiten Villa beobachten die Partnerinnen der vergebenen Kandidaten jede Szene ganz genau. Besonders im Mittelpunkt steht diesmal David, der von Elena für seine offene und authentische Art in den höchsten Tönen gelobt wird. Christina M. sitzt währenddessen grinsend vor dem Bildschirm und platzt vor Emotionen. "Das ist meiner, Leute", ruft sie siegessicher und freut sich, dass ihr Liebster so gut bei der Single-Lady ankommt.

"Du wirst dein blaues Wunder erleben", kündigt sie in Richtung Elena an, als ein weiterer Ausschnitt ihrer Begegnung über die Bildschirme flimmert. Im Interview mit dem Sender betont sie, dass David zwar ehrlich sei – aber nur ihr gegenüber. "Alles, was er sagt und was er tut, ist das, was er fühlt, aber was er für mich fühlt. Er lügt ihr wirklich die Hucke voll und bleibt dabei so souverän und gelassen, er könnte wirklich ein guter Schauspieler sein", meint sie stolz.

Schon in den letzten Wochen machte Elena in der Show kein Geheimnis daraus, ein großer Fan von David zu sein. Im Gespräch mit dem Kandidaten schwärmte die Schweizerin: "Du bist rein. Auch schon alleine, dass du dir Gedanken gemacht hast und mir am Anfang eine Kleinigkeit mitgebracht hast. Das macht so vieles aus." Besonders das kleine Geschenk und seine aufmerksame Art überraschten sie positiv. "Ich finde das megaschön", so ihre begeisterte Reaktion. Auch im Einzelinterview war die alleinerziehende Mutter hin und weg: "Ein absoluter Romantiker, aber auch ein Gentleman. Er will, dass es mir gut geht, und das finde ich so schön." Für sie stand damals fest: David ist ein Mann mit "einem reinen Herzen".

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat David, 2025

Anzeige Anzeige

RTL Niklas, Adelina und Christina M., Partner der vergebenen "Make Love, Fake Love"-Kandidaten