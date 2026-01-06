BiP-Devin gibt letztes Statement zu Janine Christin ab

Devin Dayan meldet sich am 6. Januar 2026 mit einem letzten Wortgefecht zu seiner kurzen Romanze mit Janine Christin Wallat (30) aus Bachelor in Paradise. Auslöser ist die Finalfolge mit großem Wiedersehen, in der Janine ihm Wachteleier überreichte und spöttelte, er habe im Paradies seine Eier verloren. Devin konterte vor laufenden Kameras mit: "Du hast auch was vergessen – deine Würde." Nachdem Janine auf Instagram ein langes Statement nachgeschoben hatte, reagiert der Reality-TV-Star nun in seiner Instagram-Story und stellt klar, was aus seiner Sicht wirklich zwischen ihnen passiert ist. Im Mittelpunkt stehen der Zeitpunkt der Trennung im Paradies, sein Fokus auf Mimi Gwozdz (31) – und die Frage, was Reality-TV mit der Realität zu tun hat.

Janine schrieb nach der Ausstrahlung: "Bachelor in Paradise — dieses Kapitel ist für mich abgeschlossen. [...] Eine Show ist nicht die Realität. [...] Außerhalb dieses Rahmens hätten wir nicht zueinander gepasst." Zudem verteidigte sie ihre Aktion beim Wiedersehen mit den Worten, sie stehe für sich ein und habe ihre "Würde" nicht verspielt, wenn Loyalität im Spiel sei. Devin hält dagegen und spricht von einer verzerrten Erinnerung: "Erstens: Liebe Janine, ich glaube, du hast dir die Folgen zu oft angeschaut, dass du selber vergessen hast, wie es wirklich vor Ort ablief und dass wir an dem besagten Tag mehrere Gespräche hatten, in denen ich dir mehr als deutlich gemacht habe, dass ich keinen 'romantischen' Weg mehr mit dir gehen möchte, sondern den Fokus auf Mimi lege. Und nicht, wie in der Ausstrahlung, nur das Gespräch morgens. So viel zum Thema 'Realität'." Dann wird er beim Thema Auftritt im Wiedersehen grundsätzlich: "Zweitens: Zum Thema 'Würde' oder 'Ego': Wer einen Satz vorher noch betont, wie erwachsen man ist und Kinder zu Hause hat, und im nächsten Moment extra gekaufte Eier in einer Sendung auspackt, für den habe ich keine Worte mehr. Die 2,50 Euro hättest du dir sparen können", wettert er in seiner Instagram-Story. Damit markiert Devin sein "finales Statement" und deutet an, das Kapitel schließen zu wollen.

Abseits des Schlagabtauschs bleibt die Konstellation aus dem Paradies im Gedächtnis: Devin beendete seine aufkeimende Verbindung zu Janine, als Mimi ins Resort kam, und suchte das Gespräch außerhalb des Show-Rahmens. Die Influencerin zeigte sich im Wiedersehen kämpferisch, während Devin die Konturen seiner Rolle als jemand zeichnete, der Entscheidungen lieber fernab der Kameras auslotet. Zwischen all dem Reality-Trubel fiel auf, dass Mimi und Devin sich nach den Dreharbeiten Raum für ein Kennenlernen nehmen wollten. Persönlich präsentierte sich Devin in den vergangenen Wochen nahbar, suchte auf Social Media direkt den Dialog mit seiner Community und grenzte TV-Momente von privaten Gesprächen ab. Janine wiederum nutzte Instagram, um Haltung zu zeigen, Fehler einzuräumen – und zugleich Grenzen zu setzen, wenn es um Respekt und Loyalität geht. So bleibt vom Paradies nicht nur ein TV-Flirt, sondern vor allem ein Blick auf Werte, die beide für sich reklamieren.

Anzeige Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidat Devin Dayan

Anzeige Anzeige

RTL Janine Christin Wallat und Devin Dayan bei "Bachelor in Paradise" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mimi.gwo Michelle Gwozdz, Influencerin