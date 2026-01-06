Influencerin Trisha Paytas will für den Kongress kandidieren

Trisha Paytas (37) hat große Pläne: Die YouTuberin und Podcasterin will 2026 in Kalifornien für einen Sitz im US-Kongress kandidieren. In einem neuen TikTok-Video erklärt Trisha, sie wolle als unabhängige Write-in-Kandidatin antreten und habe sogar schon einen Wahlkampfslogan parat. Zwar habe sie zunächst googeln müssen, wie sie ihre Bewerbung überhaupt offiziell einreichen kann, nun wolle sie jedoch voll durchstarten. Ihr kurzfristiges Ziel: genügend Unterschriften für die Kandidatur zu sammeln. Im Video gibt sie sich entschlossen, ihr politisches Abenteuer tatsächlich in Angriff zu nehmen.

In ihrem Video begründet Trisha ihren plötzlichen Politikvorstoß vor allem mit ihren Kindern, die zur sogenannten Generation Alpha und Generation Beta gehören. Ihnen wolle sie, wie sie erklärt, eine bessere Welt hinterlassen. "Ich möchte, dass meine Kinder in einer sichereren, gerechteren Gesellschaft aufwachsen", sagt sie in ihrem Clip. Ihren Einstieg in die Gesetzgebung nimmt die Influencerin dabei mit Humor: Sie verweist darauf, dass sie dank "Schoolhouse Rock", einer bekannten Lehrserie aus dem US-Fernsehen, immerhin genau wisse, wie aus einem Entwurf ein offizielles Gesetz wird. Konkrete Pläne nennt sie auch: Sollte sie tatsächlich gewählt werden, würde sie nach eigenen Worten als Erstes daran arbeiten, "Adult Work" – also Arbeiten im Erotik- oder Sexgewerbe – für Menschen unter 25 Jahren gesetzlich zu verbieten.

Trisha ist bekannt dafür, Familienmomente ebenso wie Alltagschaos mit ihren Fans zu teilen. Sie spricht in ihren Clips und Podcasts offen über Mutterschaft, Kindererziehung und die Balance zwischen Online-Karriere und Familie. Die Nähe zu ihrer Community gehört zu ihrem Markenzeichen. Trisha reagiert schnell auf Kommentare, greift Anregungen auf und lässt Follower an großen wie kleinen Meilensteinen teilhaben. Die Influencerin, die regelmäßig durch ähnlich skurrile Aktionen für Schlagzeilen sorgt, hat in ihrer Karriere schon viele Rollen eingenommen. Unter anderem ist sie bald in der Serie Euphoria zu sehen. Nun fügt sie Politikerin zu dieser Liste hinzu – ein Schritt, der ihre Follower gleichermaßen überrascht, wie neugierig macht. Welche Chancen sie dabei wirklich hat, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass Trisha ihre Ziele mit voller Überzeugung verfolgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Trisha Paytas im Februar 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Internet-Star Trisha Paytas

Anzeige Anzeige

Instagram / trishapaytasbackup Moses Hacmon, Trisha Paytas und ihre Kinder