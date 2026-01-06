Paulina Ljubas würde ihre Tattoos gerne weglasern lassen

Reality-TV-Star Paulina Ljubas (29) hat sich ihren Fans auf Instagram in einer Fragerunde geöffnet und dabei Klartext über ihre Tattoos gesprochen. Auf die Frage, ob sie weitere Tattoos plane oder bisherige bereue, gab die 29-Jährige zu: "Ehrlich gesagt würde ich am liebsten die meisten wegmachen. Mir gefällt das nicht mehr." Damit überraschte sie ihre Follower, die wohl eher mit neuen Tattoo-Ideen gerechnet hatten, statt mit einem solchen Geständnis. Ihre Offenheit stieß auf großes Interesse und ließ bereits Vermutungen darüber aufkommen, welche Motive konkret gemeint sein könnten.

Doch bisher hält Paulina etwas davon ab, sich von den unliebsamen Tätowierungen zu trennen: die schmerzhafte Prozedur, die das Lasern mit sich bringt. "Allerdings sind die Schmerzen so unangenehm vom Lasern", erklärte sie ihr Zögern. Dieser Eingriff, der bisher der effektivste Weg ist, Tattoos zu entfernen, scheint die Influencerin daher noch immer abzuschrecken. Fans zeigten sich in Kommentaren unter anderen Beiträgen verständnisvoll und lobten Paulina für ihre Ehrlichkeit in Bezug auf ein Thema, das viele Menschen betrifft.

Paulina teilt immer wieder Einblicke in ihren Alltag und ihre Gedankenwelt mit ihrer Community und zeigt sich dabei häufig nahbar und direkt. Gerade in Fragerunden greift die Schauspielerin nicht nur Beauty- oder Fashion-Themen auf, sondern spricht auch ernste Themen an, etwa ihren Kampf gegen Depressionen. Auch über ihre Unsicherheiten spricht sie offen und gibt Einblicke in die Dinge, die sie an sich selbst hinterfragt. Dass sie nun so offen zugibt, mit den eigenen Tattoos zu hadern, reiht sich in diese persönlichen Geständnisse ein. Paulina hat ihren Stil und ihr Körpergefühl im Laufe der Zeit sichtbar verändert und lässt ihre Fans daran teilhaben. Ihre Follower schätzen ihre Offenheit, vor allem wenn es um solche alltäglichen, aber oft unausgesprochenen Themen wie das Entfernen von Tattoos geht.

Paramount+ Paulina Ljubas, "Germany Shore"-Star

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im September 2025

IMAGO / BOBO Paulina Ljubas, Realitystar