Starbesetzung zur neuen "Tomb Raider"-Serie enthüllt

Sophie Turner (29) schlüpft in die Rolle von Lara Croft – und Amazon hat jetzt offiziell den prominenten Cast für die neue "Tomb Raider"-Serie bestätigt. Nach dem Jahreswechsel haben die Dreharbeiten begonnen, gedreht wird für den Streamingdienst von Amazon. An ihrer Seite: Sigourney Weaver (76) als rätselhafte Strippenzieherin Evelyn Wallis, Jason Isaacs (62) als Laras Onkel Atlas DeMornay und August Wittgenstein (44) als Plünderer Lukas. Mit dabei sind außerdem Martin Bobb-Semple als Technik-Freund Zip und Bill Paterson als Butler Winston. Ebenfalls an Bord: Jack Bannon als Pilot Gerry, John Heffernan als Regierungsbeamter David, Celia Imrie als Museumschefin Francine, Paterson Joseph als Krisenlöser Thomas Warner, Sasha Luss als Gegenspielerin Sasha und Juliette Motamed als Kuratorin Georgia.

Kreativer Kopf hinter dem Projekt ist Phoebe Waller-Bridge (40), die als Schöpferin, Autorin, Executive Producer und Co-Showrunnerin fungiert, gemeinsam mit Chad Hodge. Regisseur und Executive Producer Jonathan van Tulleken nimmt hinter der Kamera Platz. Produziert wird die Serie von Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Wells Street Films, Story Kitchen, Michael Scheel und Legendary Television. "Tomb Raider kann mit einer Vielzahl ikonischer Charaktere aufwarten. Ich freue mich, dass ich einige meiner persönlichen und auch Fan-Favoriten auf die Leinwand bringen und gleichzeitig ein paar neue freche Figuren einführen konnte. Diese Besetzung ist mein absoluter Traum!", schwärmt Phoebe Waller-Bridge in einem Statement gegenüber Amazon. Hauptdarstellerin Sophie Turner zieht mit: "Ich bin schon lange ein großer Fan von Tomb Raider und der Figur Lara. Sie hat mich immer sehr beeindruckt, weil sie sich in einer von Männern dominierten Welt behauptet. Sie ist ein starkes weibliches Vorbild!", sagte sie über ihre neue Rolle.

Abseits ihrer Karriere findet sich Sophie Turner vor allem in ihrer Rolle als zweifache Mutter wieder. Die Schauspielerin, die das Abenteuer nun nicht nur als Lara Croft, sondern auch im wahren Leben meistert, bleibt trotz ihres Trubels um die Serie ein Vorbild für viele Fans. Nach ihrem Durchbruch in "Game of Thrones" zeigt sich Sophie regelmäßig in Projekten, die Frauen in starken, selbstbewussten Rollen porträtieren – eine Richtung, die auch ihrem persönlichen Engagement für Gleichberechtigung entspricht. Mit ihrer neuen Rolle als Lara Croft könnte Sophie Turners Stern am Hollywood-Himmel nur noch heller strahlen.

IMAGO / UPI Photo Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Sigourney Weaver bei der UK-Premiere von "Avatar: Fire and Ash" in London

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin