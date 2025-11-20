Das waren Hauptprobleme in Micha Klotz und Eddas Beziehung

Michael Klotz (27) und Edda Pilz (24) gewannen gemeinsam Das Sommerhaus der Stars – doch kurz nach dem Triumph folgte die Trennung. Seitdem giften sich die beiden Ex-Partner nicht nur hinter den Kulissen an, auch online ist der Ton rau. Im Gespräch mit Promiflash macht der gebürtige Berliner nun deutlich, woran die Beziehung letztendlich scheiterte: "Wie man gesehen hat, waren Kommunikation und emotionale Abhängigkeit unsere größten Probleme."

Auch wenn die Beziehung in die Brüche ging, nimmt Micha aus dieser schwierigen Zeit eine Erkenntnis mit. "Ich habe gelernt, dass man gehen sollte, wenn sich eine Beziehung nicht mehr gut anfühlt. Ich wünsche jedem die Kraft, sich aus so einer Konstellation zu lösen", sagt er im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Das ist manchmal schwer, aber am Ende das Beste."

Die Spannungen zwischen Micha und Edda sind offenbar so groß, dass selbst nach ihrem Sieg im Sommerhaus keine friedliche Ebene gefunden werden konnte. Edda, die im Vorfeld erklärte, dass ihr die Trennung von Micha besonders aus mentalen Gründen schwerfiel, hatte sich auch bei der Wiedersehens-Show klar abgegrenzt. Die Influencerin wollte aus gesundheitlichen Gründen nicht gemeinsam mit ihrem Ex in einem Raum sein, was dazu führte, dass Micha in einem anderen Zimmer Platz nahm. Dies verdeutlicht, wie belastend die gemeinsame Vergangenheit bis heute offenbar auf beide wirkt.

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im November 2024

Instagram / michael.ktz Micha Klotz, Mai 2024

RTL Michael Klotz und Edda Pilz beim Wiedersehen vom "Sommerhaus der Stars" 2025