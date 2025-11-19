Edda Pilz erklärt: Deswegen führt sie Rosenkrieg gegen Micha

Schon im Sommerhaus der Stars krachte es täglich zwischen Edda Pilz (24) und Michael Klotz (27). Nach den Dreharbeiten war dann auch schnell Schluss – die Gewinner des Formats beendeten ihre Beziehung. Obwohl sie nun schon seit knapp vier Monaten getrennte Wege gehen, können sie sich online nicht in Ruhe lassen – in einem Q&A auf Instagram erklärt Edda nun, warum sie die Schlammschlacht gegen ihren Ex nicht ruhen lässt. "Ich dachte wirklich, wir hätten uns im Guten getrennt. Ich habe die Beziehung respektvoll beendet und wollte einfach meinen Frieden. Aber wenn man eine Woche später erfährt, was ein Jahr lang hinter dem eigenen Rücken passiert ist und die andere Person nicht mal den Anstand hat, sich dafür zu entschuldigen, dann ändert das alles", erklärt sie.

Früher haben die beiden sich mal geliebt – nach allem, was zwischen ihnen vorgefallen ist, sei da nur noch Wut. "Genau das ist der Grund, warum ich irgendwann so sauer geworden bin und warum ich heute keine positiven Gefühle mehr für diese Person haben kann. Es geht nicht um Rache, sondern darum, dass man irgendwann akzeptiert, dass jemand einen bewusst verletzt hat und nicht mal Verantwortung dafür übernimmt", betont Edda. Vor allem das Fremdgeh-Thema scheint die Reality-TV-Bekanntheit schwer zu beschäftigen. Zudem habe sie auch Michas Verhalten nach der Trennung sehr verletzt: "Nach der Trennung hat er einfach weitergemacht, als hätte es mich nie gegeben. Ich war innerhalb von Tagen ersetzt und alles lief genauso weiter wie vorher, ohne irgendeine Art von Reflexion oder Respekt. Das zeigt mir im Nachhinein nur, dass das Problem nie ich war. Wer Menschen so austauschbar behandelt und nicht bereit ist, sein Verhalten zu reflektieren, wird jede Frau in Zukunft genauso verletzen."

Edda stellt außerdem klar, dass sie die Beziehung und die Trennung für sich verarbeitet habe. Dennoch wolle sie die Vergangenheit nicht einfach auf sich sitzen lassen. "Ich wachse daran, ich heile und ich gehe meinen Weg. Aber ich akzeptiere nicht mehr, dass man mich so behandelt, und genau das ist der wichtigste Schritt für mich gewesen", macht sie deutlich. Micha hingegen scheint die Situation etwas anders zu sehen als seine Ex-Partnerin. Im Promiflash-Interview betonte der Brandenburger, dass er lieber nach vorne schaue, anstatt sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen.

RTL Edda Pilz und Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar

Instagram / michael.ktz Micha Klotz, Mai 2024