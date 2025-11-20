Neuer Shop: Anne Wünsche verkauft Souvenirs mit Nacktbildern

Anne Wünsche (34) sorgt kurz vor Weihnachten mit einer außergewöhnlichen Idee für Schlagzeilen: Die Unternehmerin hat ihren neuen Online-Shop eröffnet und bietet dort Produkte wie Tassen, Lollis und Wandkalender an – versehen mit freizügigen Bildern von sich selbst, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die Promiflash vorliegt. Eine ganze Abteilung des Shops ist exklusiv für Erwachsene gestaltet. Dort finden sich unter anderem Tassen mit Oben-ohne-Fotos und komplett unbekleideten Motiven sowie ein Erotik-Wandkalender. Ein Produkt, das besonders heraussticht, sind Lollis, die erotische Bilder zeigen und somit nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch für den Gaumen bieten sollen: "Das Highlight werden wahrscheinlich die Lollis mit freizügigen Motiven. So haben meine männlichen Follower nicht nur etwas zu sehen, sondern sogar etwas zu schmecken."

Mit ihrem Sortiment möchte Anne sowohl ihre weibliche als auch ihre männliche Fangemeinde ansprechen. Neben den provokanten Artikeln liegt der Fokus ihrer Modekollektion auf Statements zu Stärke und Selbstliebe. Besonders die Hoodies mit der Aufschrift "Jetzt erst recht, Babe" liegen der dreifachen Mutter am Herzen. Wie Anne erklärt, handelt es sich dabei um eine Botschaft, die sie persönlich geprägt hat: "Ich wurde jahrelang kritisiert, egal was ich gemacht habe. Statt aufzugeben, habe ich noch eine Schippe draufgelegt." Für die Content Creatorin sei es wichtig, gerade Frauen zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen, auch wenn es Gegenwind gibt.

Schon vor rund zwei Monaten hatte die Influencerin mit einem ungewöhnlichen Projekt für Aufsehen gesorgt und damit einen weiteren Schritt in der Erotikbranche gewagt. Auf der Erotikmesse Venus in Berlin präsentierte sie erstmals ihre eigene Sexpuppe – eine lebensechte Nachbildung ihres Körpers, die sie zusammen mit der Firma Marie Love entwickelte. "Ich habe lange hin- und herüberlegt, wochenlang immer wieder darüber nachgedacht. Und jetzt habe ich beschlossen: Ich mache das!", verriet Anne damals in einer Pressemitteilung an Promiflash. Zur Auswahl standen für die Fans gleich drei Varianten: eine Taschen-Version, ein Torso und die komplett nachgebildete Puppe. Die Preisspanne reichte dabei von 79,99 Euro bis über 2000 Euro.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model