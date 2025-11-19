Bereut Michael Klotz die Beziehung mit seiner Ex Edda Pilz?

Michael Klotz (27) und Edda Pilz (24) sorgten als Paar für reichlich Gesprächsstoff, als sie gemeinsam in der Show Das Sommerhaus der Stars teilnahmen und den Sieg holten. Doch die Medaille hatte offenbar zwei Seiten, denn nach dem Format gingen die beiden getrennte Wege. Über die damalige Beziehung und die Trennung spricht Michael nun offen im Interview mit Promiflash. Dabei stellt der Realitystar klar: "Ich bereue die Beziehung auf keinen Fall. Man erlebt, man lernt und man macht weiter." Obwohl er einräumt, dass ihre Partnerschaft alles andere als einfach war, scheint Michael mit dem Kapitel abgeschlossen zu haben.

Laut dem Gewinner der Show seien die Schwierigkeiten ihrer Beziehung sogar für Außenstehende offensichtlich gewesen. "Unsere Beziehung war schwierig – ich glaube, das hat jeder gesehen und muss man nicht weiter thematisieren", betont der 27-Jährige im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Heute denke ich mir: Möge mich so eine Liebe nie wieder finden, haha." Die beiden Ex-Partner stehen in keinem guten Kontakt mehr. Bereits während der Ausstrahlung der Sendung zeichnete sich ab, dass es zwischen ihnen immer wieder zu Spannungen kam.

Die dramatische Trennung von Michael und Edda verdeutlicht, wie fragil Beziehungen im Rampenlicht sein können. Nach der gemeinsamen Zeit im Sommerhaus und der gewonnenen Trophäe folgten keine romantischen Kapitel mehr. Stattdessen beschrieb Edda ihre Sicht der Dinge später als emotional belastend und sprach von einer Bindung, aus der sie sich schließlich habe lösen können. Edda und Michael blicken nach vorn – jedoch ohne einander.

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz, Dezember 2024

Instagram / michael.ktz Micha Klotz, Mai 2024

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025